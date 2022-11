Lupillo Rivera pasó un incómodo momento durante su show en Garibaldi por “culpa” de Belinda

La actriz no ha hablado públicamente de su romance con el hermano de Jenni Rivera. (Fotos: Getty Images)

Entre tantos dimes y diretes Belinda continúa enfrentando escándalos por su vida amorosa, pues aunque actualmente no tiene una relación, sus ex parejas siguen dando de qué hablar por las supuestas indirectas que han lanzado en su contra. Y es que en distintas ocasiones el público también ha provocado que tanto la estrella española como Christian Nodal y Lupillo Rivera mantengan vivo el recuerdo de sus escandalosas relaciones y esta vez no fue la excepción.

Fue el pasado 28 de octubre cuando el Toro del Corrido ofreció un concierto gratuito en la alcandía Cuauhtémoc como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Como era de esperarse, muchas personas se dieron cita en la explanada de Garibaldi para disfrutar del espectáculo. Sin embargo entre las risas, aplausos y baile se escuchó una polémica petición, que el intérprete del regional mexicano cantara El Sapito, un tema infantil que sin lugar a dudas marcó la carrera de Belinda desde su niñez.

La actriz recientemente desató rumores de un nuevo romance con Gonzalo Hevia Bailléres. (Foto Instagram: @belindapop)

“Sapito, sapito, sapito” se escuchó al unísono y rápidamente Lupillo Rivera tomó su micrófono para pedir que no le pidieran cantar ese tema porque: “Esa no nos la sabemos nosotros”, pero al parecer su banda sí, pues lo interrumpieron y comenzaron a tocar la icónica canción de Belinda.

El intérprete de 50 años no supo qué hacer y no tuvo otra opción más que reírse de todo lo que estaba experimentando sobre el escenario. Asimismo, evitó ponerse a bailar con la pegadiza melodía, pero aplaudió mientras los integrantes de su banda sacaban a relucir sus mejores pasos. Sin más, todos continuaron con el show.

Durante un concierto de #LupilloRivera el público no pudo evitar pedirle que cantará 'El Sapito' famosa canción de #Belinda y esta fue su reacción. Además defiende a #AlejandroFernández del reciente veto que recibió por parte de los medios.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol pic.twitter.com/Dc4UtiEcoD — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 1, 2022

Esta no es la primera vez que un intérprete ex novio de Belinda pasa por una situación similar, pues frecuentemente también se corea “sapito” en los conciertos de Christian Nodal. Pero no son los únicos que viven “atormentados” por el tema de Cómplices al rescate, pues durante los últimos años la española ha sido asediada por sus fans para que lo cante, pues muchos crecieron escuchándola hace 20 años.

No obstante, ante tanta insistencia la protagonista de telenovelas infantiles sorprendió al incluir El Sapito en su repertorio de Libertad: Bailala Tour.

Belinda también tendrá dos participaciones especiales en los "2000's Pop Tour". (Captura Instagram: @boboproducciones)

Criticaron a Belinda por cantar “Si nos dejan” tras su rompimiento con Christian Nodal

Fue a mediados del pasado mes de octubre cuando la protagonista de Bienvenidos a Edén amenizó un evento de una conocida marca de joyería con su dulce voz. Durante su presentación sorprendió a los invitados al cantar Si nos dejan, un clásico de José Alfredo Jiménez que grabó en 2020 con Christian Nodal para una telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Marcus Ornelas, Gabriela Spanic y Alexis Ayala.

Como era de esperarse los asistentes grabaron parte de su interpretación y compartieron los videos en redes sociales, donde se viralizaron desatando polémica por el poderoso significado que tiene dicho tema entre la ex pareja. De hecho, algunos internautas la cuestionaron sobre por qué habría incluido dicha pieza en su setlist y algunos mencionaron que posiblemente sigue afectada por la ruptura de su compromiso.

belinda cantando básicamente es un SI a todo pic.twitter.com/CZDmJmkvfb — vale 🦋 (@flawlessbeli) October 21, 2022

“Si siente algo por él, asco y lástima, lo dejo hecho un pizarrón inmerso en las drogas y los excesos. Bueno eso no fue culpa de Belinda, eso fue decisión propia”. “Ese solo le ha demostrado lo PATÁN que es, pero quien es uno para juzgar”. “Ay hermana ya sería mucho masoquismo que quisiera regresar con ese w*y!”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Otros internautas apoyaron a Belinda asegurando que: “Ella siempre ha cantado esa canción, en su anterior gira ‘Catarsis’ la cantó por muchos años (2014-2017) y no ha dejado de hacerlo al igual que con otras canciones mexicanas”.

