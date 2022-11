Christian Nodal dedicó su nueva canción a Cazzu y la llamó su “bebita fiu fiu”

Se desconoce cuándo comenzaron su relación, pero fue en mayo de este 2022 cuando fueron vistos juntos en México por primera vez. (Fotos: Getty Images)

Una vez más Christian Nodal y Belinda se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales después de aproximadamente ocho meses desde que terminaron su compromiso y romance. En esta ocasión desataron polémica por la contundente postura que la estrella de telenovelas infantiles tom en torno a los tatuajes que sus ex novios se han hecho en su honor y un video que el mexicano subió supuestamente en respuesta, donde no solo dio un adelanto de su nuevo tema, también presumió a su novia Cazzu.

Después de las polémicas declaraciones que lanzó Belinda durante un concierto que ofreció en México como parte de su Libertad: Bailala Tour, el intérprete de Botella tras botella, Adiós amor, De los besos que te di y Ya no somos ni seremos reapareció en sus historias de Instagram para compartir con sus casi 10 millones de seguidores un video que tomó durante un reciente viaje junto a su nueva conquista.

La artista argentina es considerada como una de las representantes más fuertes de su género en América Latina. (Foto: Instagram/@cazzu)

En el fragmento audiovisual se puede apreciar a la rapera argentina en el asiento de atrás de un vehículo tomando la mano de Christian Nodal mientras disfruta del paisaje y escucha un fragmento del próximo tema que lanzará su novio. Aunque el intérprete mexicano no hizo declaraciones al respecto, todo parece indicar que esta nueva entrega tendrá una dedicatoria especial para Cazzu, a quien había llamado su bebita fiu fiu.

“Si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas, pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa, que fui un pend*jo por dejarte ir, mi peor pesadilla casi. Eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tú, bebé tú eres rica como el sazón de tu mamá. Por si me olvides te hice esta aunque sea para recordar”, se escucha el tema.

Nodal presume su amor por Cazzu en redes sociales pic.twitter.com/h6NeNjL1PT — Lo + viral (@VideosVirales69) October 31, 2022

El video se viralizó en redes sociales donde dividió opiniones. Por un lado, algunos internautas aplaudieron cómo se escucha el próximo lanzamiento del cantante mexicano, mientras que otros consideraron que Nodal habría decidido subirlo en sus historias de Instagram en respuesta a Belinda por sus recientes declaraciones en su show. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los tres artistas involucrados han dicho algo al respecto.

¿Qué dijo Belinda sobre sus ex novios?

Después de varios meses fuera de los escenarios, la protagonista de Amigos por siempre retomó su carrera musical con Libertad: Bailala Tour y su próxima participación especial en los 2000′s Pop Tour. Fue durante un concierto que ofreció en Guadalajara donde se burló sobre las polémicas que giran en torno a su vida amorosa con una oración que inundó las redes.

(Captura Twitter: @benrosalessosa)

Patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado, amen.

Con ello revivió los rumores sobre sus relaciones con Christian Nodal y Lupillo Rivera. Pero no fue todo, pues durante una reciente presentación se sinceró respecto a los problemas que ha enfrentado con algunas ex parejas por las supuestas actitudes que habrían tomado en su contra, en especial con Nodal, pues la canción que cantó la lanzó tras terminar su compromiso.

“La siguiente canción [K-bron] la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabron*s”, expresó la también actriz.

Asimismo, aseguró que “se tatúan porque quiere, no porque yo te obligue” cuando un fan le pidió que plasmara su autógrafo en su brazo para después inmortalizarlo en su piel. Esto en referencia a las acusaciones sobre que supuestamente hechiza a sus novios haciendo que coloquen algo sobre su órgano en su honor.

SEGUIR LEYENDO: