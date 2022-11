Emilio Osorio dio detalles sobre su ruptura con Karol Sevilla; confesó si sale con conductora de VLA

Emilio Osorio confesó si está saliendo con conductora de Venga La Alegría tras ruptura con Karol Sevilla (Foto: Televisa)

Emilio Osorio y Karol Sevilla tuvieron un cálido romance durante un largo periodo de tiempo, sin embargo, recientemente dieron a conocer que su relación había llegado a su fin.

Guillermo del Toro estrenó perfil en Instagram tras supuesto hackeo del original El director no explicó cuáles serán los planes para su cuenta en esta red social, pero hizo una referencia a una producción de terror VER NOTA

Así ante el hermetismo que ambos han tenido para dar detalles sobre por qué su noviazgo terminó, fue durante un encuentro con los medios durante su visita a Perú, donde el hijo de Niurka mencionó que aún le guarda mucha admiración y cariño a su expareja.

‘’A la actriz y cantante la admiro, pero a Karol Sevilla mucho más, como persona. Es una gran persona y bendito sea Dios que nos dio la oportunidad de convivir eso bonito. Fue de poca m*dre. Voy a seguir cantando nuestra canción ‘Coro de amor’’', destacó.

El misterio sobre el programa de Televisa en el que murió una persona Tony Dalton y Kristoff eran los protagonistas de cada episodio, por lo que ellos fueron parte de los testigos que tuvieron que rendir su declaración ante las autoridades durante las investigaciones VER NOTA

Asimismo, ante los rumores que apuntaban a que Emilio comenzó a salir poco tiempo después de su ruptura con Alana Lliteras, conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, el famoso agregó que no era su estilo terminar relaciones y después iniciar otra a la brevedad.

(Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

“La neta te voy a ser sincero, a mis 19 hacerme un drama de cortar y de pronto novia, no es mi estilo. Mi estilo es: fue mi compañera de vida que en ese momento decidimos estar juntos, estamos juntos, sino ya no”, decretó.

Sofía Aragón rechazó la decisión de Lupita Jones de no aceptar mujeres trans en Mexicana Universal Jones ha declarado en repetidas ocasiones que Mexicana Universal no aceptará candidatas trans, a lo que la finalista de Miss Universo 2019 pidió valorar la diversidad VER NOTA

En cuanto al giro que actualmente está tomando su carrera artística después de desligarse laboralmente del yugo de su padre Juan Osorio, Emilio mencionó las dificultades que ha experimentado a lo largo de su vida por ser hijo de personas famosas.

“Me tocaron muy buenos padres, tanto en educación como en forma de ser, en crianza y apoyo, lo único que me toca es agradecer. La gente critica mi trabajo porque soy hijo de dos personas conocidas de México. Cuando uno es hijo de dos famosos y el hijo sale famoso, todo el tiempo van a decir que llegó lejos porque sus papás son famosos. Yo he tenido que ganarme el pan para hacerle entender a la gente que no estoy donde estoy por mis papás, estoy aquí porque tengo talento”, dijo.

Foto: Instagram/@karolsevillaofficiaal

El joven ahondó en que actualmente se encuentra aprendiendo a componer y escribir, pero señaló que sus melodías no están dedicadas a sus exparejas.

“No le escribo a mis exes en sí'’, dijo y agregó sobre su sencillo Cupido: ’La verdad es que la escribí en un momento detestable hacia el amor, por eso va a hablar sobre unas cuentas pendientes. Muchos se van a identificar porque todos tienen una cuenta pendiente con cupido. Es personal, soy muy sincero’'.

Cabe recordar que, recientemente, la conductora de VLA Fin de Semana desmintió tener una relación con Emilio y aseguró que sólo mantienen una buena amistad.

“Somos amigos, amistad. Ya había hablado con él, me habló hace un años y me dijo de que: ‘Soy tu fan, felicidades por tu chamba’ y ya. Es una increíble amistad”, explicó Alana en su matutino.

Alana también reveló que ella, al igual que Emilio, se encuentra soltera y que esa fue una de las razones por las que retomaron contacto: “Vivimos situaciones al mismo tiempo, somos amigos”. Por su parte él, también negó la noticia y la polémica que se ha generado en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO