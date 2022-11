Por qué dijeron en redes que “es cine” el video grabado por un celular que cayó de un autobús

Celular cayó de autobús y grabó imágenes dignas del séptimo arte. (Foto: @andrea_nhr)

Bien dicen que las situaciones que no se planean salen mejor, esta particular “regla” aplica para todo en la vida. En este caso, sucedió con un sencillo video de un grupo de amigas, quienes aparentemente se encontraban de paseo y documentaron un poco de su viaje en autobús. Fue subido en la plataforma de TikTok con la descripción, “Les juro que no se arrepentirán de verlo completo”, asegura Andrea, la creadora de esa cuenta originaria de Perú.

Anette Cuburu rompió el silencio sobre la salida de William Valdés de Venga la Alegría La famosa mencionó la importancia de tener un plan de respaldo porque nunca se sabe lo que el futuro le tiene preparado a cada uno VER NOTA

En las primeras escenas es posible apreciar a las jóvenes reír y entonar al unísono el tema “Tu Falta de Querer” de la cantante chilena Mon Laferte, así transcurren los primeros 17 segundos, cuando de pronto el teléfono sale volando por la ventana del vehículo.

Ven y cuéntame la verdad, ten piedad... Y dime...

Tan solo alcanzaron a entonar las primeras frases del coro de la canción, al mismo tiempo de la caída, se alcanzan a escuchar algunos gritos ahogados y posteriormente un golpe en seco, acompañado del paso del autobús. A cuadro aparece un brusco cambio de escenario, pues la cámara frontal del teléfono permanece apuntando al cielo directamente.

Natalia Téllez abrió su corazón y, por primera vez, habló sobre la muerte de su hermano mayor La conocida presentadora recordó lo difícil que fue tratar el tema de la perdida de Guillermo durante el embarazo de su hija, Emilia VER NOTA

Un cielo azul claro e infinito, lleno de nubes iluminadas por el sol del atardecer, en cuestión de segundos pasa la parte trasera del mismo camión y se pierde a lo lejos. Un nuevo sonido invade la grabación, son pajarillos que revolotean a los alrededores, no pueden verse en las tomas pero por la intensidad de su cantar se convierten en los protagonistas de aquellos segundos.

A partir del segundo 26 hasta el minuto con 30 segundos, así se mantiene el videoclip, hasta que sorpresivamente se escucha una motocicleta, regresa a la toma la dueña del celular y se ve su rostro completo, muy risueña lo levanta del piso y alcanza a grabar algo del horizonte con un breve crepúsculo que marca el final del video.

Hombre le pidió perdón a su perrita tras regañarla por romper algo que hizo otra de sus mascotas y conmovió a usuarios en redes Los internautas aplaudieron que el joven se comprometiera a ser mejor VER NOTA

“Señores, no quería admitirlo pero esto es cine”, “El cambio de ambiente que tiene el video”, “La parte cuando el bus se va es épico”, “Hay producciones cinematográficas que se tardan meses en recrear esta escena”, “lo mejor... que el cel haya quedado con la cámara hacia el cielo”, “Efectivamente, es cine”, fueron algunos de los comentarios que internautas compartieron en la publicación de TikTok, quienes expresaron lo maravillados que estaban con tal grabación.

Al final el celular es rescatado por su dueña. (Foto: @andrea_nhr)

La publicación se subió el pasado 7 de noviembre, hasta el momento cuenta con más de 12 millones de vistas, 2.4 millones de likes y 20,8 mil de comentarios.

Cabe mencionar que el video se volvió tan viral que fue subido a otras redes sociales como Twitter, donde tomó todavía más impacto. Y es que los usuarios aseguran que se trata de escenas dignas del verdadero cine, pues presenta en cuestión de segundos cambios de ambientes, emociones y situaciones muy fuertes emocionalmente, además de lo magnífico que se acomodaron los sonidos.

Comenzando con el tema y las protagonistas que contagian al espectador una verdadera pasión por la música, así como la paleta de colores que de igual manera terminó encajando perfectamente con la trama desarrollada tan espontáneamente.

SEGUIR LEYENDO: