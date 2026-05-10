Ejecutan a dos jóvenes mientras bebían cerveza afuera de una vecindad en Álvaro Obregón

Las primeras líneas de investigación apuntan a una agresión directa. (Imagen ilustrativa creada con IA |Infobae México)

Dos hombres fueron asesinados a balazos la madrugada de este domingo en calles de la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, cuando presuntamente consumían bebidas alcohólicas junto con otras personas afuera de una vecindad.

El ataque ocurrió en el cruce de Avenida del Rosal y Calle 7, donde cuatro jóvenes se encontraban conviviendo cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. De acuerdo con testigos, uno de los agresores descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el grupo antes de huir.

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Las víctimas tenían entre 20 y 25 años. En el lugar, dos de los acompañantes lograron escapar durante la agresión.

Al sitio arribaron elementos de la policía capitalina y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de los dos hombres debido a las heridas por arma de fuego.

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La zona fue acordonada por autoridades para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento de indicios y de los cuerpos.

De manera preliminar, las primeras líneas de investigación apuntan a una agresión directa; sin embargo, el móvil del ataque no ha sido establecido.

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Hasta el cierre de esta nota informativa no se reportan personas detenidas.

La zona del ataque

La colonia Olivar del Conde, se ubica en la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón, una de las demarcaciones más extensas del poniente de la capital.

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Se trata de una colonia de uso principalmente habitacional, con calles estrechas y vialidades secundarias que conectan con avenidas como Avenida del Rosal y Eje 10 Sur. Es una zona con mezcla de vivienda popular y comercio local, además de alta densidad poblacional.

De acuerdo con reportes de seguridad pública de la Ciudad de México, Álvaro Obregón ha registrado en los últimos años incidencia de delitos de alto impacto en distintas colonias de la demarcación, particularmente en zonas con características urbanas similares a Olivar del Conde, donde se combinan vialidades angostas, accesos múltiples y presencia de motocicletas como medio de desplazamiento frecuente.

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En el caso específico de Olivar del Conde, medios locales y reportes policiales han documentado en distintos periodos hechos relacionados con agresiones armadas, riñas y robos en vía pública, aunque no es considerada una de las zonas de mayor concentración de delitos en la capital.