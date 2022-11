Alfredo Adame aseguró que constantemente tiene miedo tras la golpiza que sufrió y necesita ayuda psicológica

Alfredo Adame aún no se recupera por completo de la golpiza que sufrió (Foto: Getty Images)

La “limpia” que se hizo Alfredo Adame tras haber estado involucrado en un altercado que derivó en múltiples fracturas faciales, no le ayudó a salvarse de más tratamientos, pues ahora deberá recibir tratamiento psicológico.

Fue el pasado 28 de septiembre cuando el excandidato a la alcaldía Tlalpan por el Partido Verde Ecologista México (PVEM) fue víctima de una agresión a las afueras de su casa, en medio de una gresca que dejó como saldo dos fallecidos.

Como resultado sufrió la pérdida del 30% de visión del ojo derecho y además tendrá que lidiar con daño psicológico a raíz de lo sucedido. Si bien ya se ha ido recuperando de los golpes, aún le falta atender la parte psicológica.

En unas declaraciones que dio al programa Ventaneando, el exconductor dijo que vive con constante miedo, pues aunque intenta mantenerse tranquilo para continuar con su vida diaria, no puede evitar sentir temor hasta dentro de su casa.

(Fotos: Ig adamereacciona)

“Siento un temor real y fundado por lo que ha pasado. Le dije al juez que tenía fotografías y amenazas de muerte. Voy a tener que recibir tratamiento psicológico. A mí me ven entero, pero siento temor y oigo un ruido en la noche, de repente veo gente afuera y todo”, apuntó.

Recordó que aún no puede perdonar a los sujetos que lo golpearon, y que ahora está centrado en que se haga justicia. Cabe indicar que lo representantes de los agresores habrían entregado la semana pasada un recurso para continuar su proceso legal en libertad.

“Ellos lo único que dicen es que ‘el señor Alfredo Adame se toque el corazón’. ¿Cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero dos veces, luego me meten un puñetazo, me tiran al piso y cuando me están pateando, gritan chíngatelo, mátalo?”, explicó ante las cámaras de algunos medios de comunicación a su salida del Reclusorio Sur a donde acudió para la tercera audiencia en contra de los sujetos que le hicieron daño.

Alfredo Adame después de cirugía (Foto: Ig adamereacciona)

Añadió que se ha percatado que al exterior de su casa pasan camionetas “negras, viejas y feas con vidrios polarizados” que lo hacen sentir inseguro. “Además viniendo de donde viene, de una ejecución de narcomenudistas. Suena un ruidito en el jardín o los perros ladran tantito y de inmediato me levanto”, explicó a inicios de noviembre.

Además de las terapias psicológicas que deberá tomar por al menos dos años, según sus estimaciones, para superar el miedo que siente tras la gresca ocurrida fuera de su domicilio, anteriormente señaló que es posible que desarrolle glaucoma: “Que en tres meses, cinco años o en veinte años me salga un glaucoma, seguramente sería un milagro que no me pasara”.

Otra de las medidas que habría tomado el polémico histrión fue someterse a una “limpia” para así terminar con “las envidias y frustraciones” que muchas personas le tienen, así como para alejar a todas aquellas personas que le han provocado daño o lo podrían hacer, pues tanto en sus relaciones laborales, sentimentales e incluso familiares las cosas no han salido nada bien.

“¿Qué espero? Pues que ahora todo esto que me acaban de hacer, pues me proteja. Que todas esas envidias, todas esas frustraciones, pues que aquí se acaben. Que la mala entraña y eso, pues que va pa’ fuera, porque por eso estoy haciendo esto”, dijo.

