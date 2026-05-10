México

Tras pasar 25 días detenidos por ICE y ser deportados, Isidoro y Anabel pudieron reunirse con su hijo en el hospital

El reencuentro ocurrió en Durango, luego de que la pareja viajara desde Hermosillo para poder abrazar nuevamente a su hijo Kevin, un joven de 18 años con cáncer de colon

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Después de 25 días detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y tras ser deportados, Isidoro González y Anabel Ramírez finalmente lograron reencontrarse con su hijo Kevin González, un joven de 18 años que enfrenta un diagnóstico de cáncer de colon terminal en Durango.

El emotivo reencuentro ocurrió este sábado en la ciudad de Durango, luego de que la pareja viajara desde Hermosillo, Sonora, para poder abrazar nuevamente a su hijo, quien había pedido públicamente volver a ver a sus padres.

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De acuerdo con Milenio, los padres de Kevin fueron detenidos por autoridades migratorias cuando intentaban llegar a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante su tratamiento médico. Ambos permanecieron encerrados durante 25 días antes de ser deportados a México.

El viaje de Isidoro y Anabel para reencontrarse con Kevin

Según la información publicada, Isidoro González y Anabel Ramírez emprendieron el viaje hacia Estados Unidos debido a que una visa humanitaria les fue negada, pese al delicado estado de salud de Kevin. La pareja explicó que actuaron impulsados por la desesperación de ver a su hijo enfermo.

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Tras ser detenidos por agentes del ICE, permanecieron en un centro de detención federal. El propio Isidoro relató que, mientras limpiaba su celda, otros detenidos le avisaron que su hijo aparecía en televisión solicitando que las autoridades migratorias permitieran el reencuentro familiar.

Anabel Ramírez confesó que uno de los momentos más difíciles fue enterarse de su situación únicamente a través de noticias y reportes televisivos.

La familia recorrió más de 16 horas por carretera desde Sonora hasta Durango para concretar el esperado encuentro. Aunque reconocieron el cansancio acumulado y los días sin dormir, aseguraron que lo más importante era volver a estar juntos.

Entre lágrimas y sonrisas, la familia compartió imágenes del momento en redes sociales; Kevin salió junto a sus padres a recorrer algunas calles de Durango, cumpliendo así uno de sus mayores deseos tras semanas de incertidumbre. La historia del joven comenzó a viralizarse en México y Estados Unidos.

ICE advierte cumplir promesa de Trump sobre deportaciones masivas

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, informó el pasado jueves 7 de mayo que unos 7 mil nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están siendo movilizados a alrededor de 40 estados, y aseguró que el plan de deportaciones masivas será retomado para cumplir con las promesas electorales del presidente, Donald Trump.

Homan ha retomado el discurso de mano dura en materia migratoria por primera vez después de lo ocurrido en enero en Mineápolis, cuando agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas.

El miércoles, Homan adelantó que ICE arrestó a más de medio millón de inmigrantes indocumentados el año pasado y que ahora se están realizando alrededor de 1.200 arrestos diarios. Trump había hecho campaña con la promesa de un millón de deportaciones al año.

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