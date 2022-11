Qué dijo Laura G sobre los rumores de su supuesto despido de Venga la Alegría

(Foto: Instagram/@lauragii)

En medio de los cambios dentro de TV Azteca y la polémica por la reciente salida de William Valdés de Venga la Alegría, surgió el rumor de que la próxima en salir del programa será Laura G; no obstante, ella respondió a esto, asegurando que, si la despiden, no sería un problema en su vida.

El pasado 27 de octubre William Valdés fue despedido de Venga la Alegría (VLA), sin tener un previo aviso de lo que sucedería dentro de la televisora. Antes de que se hiciera público de forma oficial, esto fue revelado por Alex Kaffie, quien ahora aseguró que es Laura G la siguiente en dejar el matutino de TV Azteca.

Según detalló el comunicador en su columna Sin Lisonja, en esta serie de despidos que vienen, Laura es la siguiente. “Su fin de ciclo ahí es próximo”, se lee en su publicación. Esto hizo que los rumores de que la conductora dejará VLA se avivaran y que muchas personas den por hecho que ya no verán a González en el programa.

En este contexto, Ana María Alvarado quiso salir de dudas y le preguntó a Laura qué sabía sobre su supuesto próximo despido, a lo que la presentadora aseguró que desconoce de dónde Kaffie pudo haber obtenido tal información ya que ni ella misma lo sabía.

“Le pregunté, y me dijo que hasta el día de hoy no tiene información de que así sea, que no sabe de dónde sacaría Álex esos comentarios, pero que hasta el día de hoy ni le han avisado, ni habría motivos para que la dejaran fuera”, relató Ana María en su canal de YouTube.

A ello, agregó un mensaje que le envió la conductora de VLA, en el que expresó que se siente tranquila cualquiera que sea la decisión de la producción, ya sea que continúe dentro del programa o la despidan.

También aclaró que próximamente se encontrará fuera del matutino porque se irá de vacaciones, pero esto no significará que la despidieron.

“Que hasta el día de hoy sigue dentro. Ella me escribió: ‘No hay motivo, pero la única constante en la vida es el cambio; si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos’, pero dice: ‘De una vez les digo’, que se va a ir tres días de vacaciones en noviembre, para que no piensen que ya la quitaron, es del 16 hasta el 20 de noviembre, se va con su esposo, pues dice que es tiempo de disfrutar de su trabajo y su familia”

Hasta el momento, la televisora no ha informado de qué otros cambios sucederán dentro de Venga la Alegría, pero desde que Sandra Smester dejó su puesto como Directora de Contenido, se supo que los directivos harían que el matutino tome otro rumbo.

Debido a la gran amistad que Smester y William Valdés mantenían, comenzó el rumor de que él sería el primero en dejar Venga la Alegría, tanto porque ella podría llevarlo a Telemundo o porque no estaría ella para protegerlo y mantenerlo dentro del programa.

El cubano, luego de haber sido despedido del programa, declaró que fue su salida fue algo muy inesperado para él, pues se lo dijeron una mañana antes de dejar VLA. Por ello, actualmente no sabe qué sigue para él, pues aunque le dijeron que sigue dentro de TV Azteca, no tiene proyecto alguno en puerta.

