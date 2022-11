Manelyk y ‘Potro’ confesaron cuáles integrantes de Acapulco Shore fueron rechazados en la “Casa de los Famosos”

(Fotos: Instagram)

Aunque Manelyk González dejó de ser parte del elenco de Acapulco Shore desde la séptima temporada, las controversias alrededor de los integrantes de este programa no han parado, pues durante años fueron sumamente cercanos. Sin embargo, después de que terminara el compromiso de la influencer con Luis Alejandro Méndez, Jawy, y se fracturara la amistad con Karime Pindter, los trapitos no han dejado de salir.

La exuberante cantidad de dinero que solicitaría Brenda Zambrano por regresar a ‘Acapulco Shore’ La ex participante de “La Casa de los Famosos 2” aseguró que el reality show le causó severas crisis que la llevaron a parar con un psicólogo, aunque con sus cheques pudo conocer Europa VER NOTA

Fue así que, en esta ocasión, la actual participante de Las Estrellas bailan en Hoy, acudió al podcast Potrero, el cual es conducido por Luis Potro Caballero y ahí, el par de ex integrantes del famoso reality de MTV confesaron que aparentemente tanto Karime como Jawy fueron rechazados tajantemente de La Casa de los famosos.

Todo comenzó cuando Mane y Potro platicaban sobre este programa de Telemundo del cual ambos fueron parte en diferentes temporadas y recordaron que algunos miembros antiguos de Acapulco Shore comenzaron a hablar despectivamente de dicho proyecto.

Tras supuesto desplante de David Guetta a Kunno, se viralizaron otros casos donde le han hecho el “feo” La polémica celebridad, que alcanzó el estrellato gracias a videos virales en la plataforma social TikTok, no solo ha ganado la desaprobación de sus colegas sino también de miles de usuarios VER NOTA

“Se nos ha acusado de que nosotros, que la Casa de los Chismosos, porque ahora le dicen así a la Casa de los Famosos, pero quiero decirles que estos personajes que se han acercado a la producción de la Casa de los Chismosos de muy buena fuente sabemos que han llegado con los calzones abajo, con los tobillos fueron a pedir chichi para que los metan en el programa”, comenzó a decir Potro.

Ante esto, Mane coincidió con su amigo y dio a entender que ese tipo de comentarios por parte de sus ex compañeros de Acapulco Shore estaban fuera de lugar: “Y ahora resulta que es la Casa de los Chismosos, o sea, güey, cállate no hables de eso”.

Manelyk anunció su participación en la casa de los famosos Instagram/@manelyk_oficial

Aunque en un principio, los influencers no querían decir quiénes habían sido los que acudieron a pedir una oportunidad para formar parte de LCDLF, posteriormente Potro dijo los nombres de forma tajante.

Cuáles son los objetos imprescindibles que Thalía lleva en su lujoso bolso de 3 mil dólares La actriz confesó que constantemente sufre problemas de acidez y fuertes dolores de cabeza VER NOTA

“Ustedes saben perfectamente quienes fueron los que pidieron chichi, porque... Karime fue una de las que fue a pedir y Jawy”, mencionó.

De esta forma, Mane aprovechó para destapar que aparentemente su exprometido y su ex mejor amiga no sólo acudieron a esta producción a pedir oportunidades, sino que también fueron a otras de las que no resultaron aceptados.

“No nada más a La Casa de los Famosos, a Exatlón, güey, y a los dos los mandaron a la chingad*, ¿por qué? no sé”, apuntó.

Finalmente, Potro se limitó a mandarles buenos deseos a sus conocidos: “Pues mira, que les vaya muy bien, que les llegue mucha luz a mí ya me valen 400 hectáreas de p*to, pero como dice Karime: ‘Santo que es visto no es adorado’”.

Cabe recordar que, desde que Manelyk González y Luis Alejando Méndez Jawy terminaron su relación amorosa hace poco más de un año, las “comadres” de Acapulco Shore se distanciaron y con los meses el problema fue escalando, tanto por las declaraciones de Mane en diversos programas, así como la supuesta preferencia de Karime Pindter por el ex novio de su amiga.

Luego de la intensa guerra de indirectas que comenzó con un tiktok de Karime hace unas semanas, la integrante más veterana de Aca Shore confesó que no le gusta que le digan “baja novios” porque ella respeta mucho a las mujeres y también externó por qué dijo que su comadre la había traicionado.

“Ella fue a decir en la “la casa de los chismosos” (refiriéndose a La casa de los famosos) que yo, que había hecho, que me lo agarré y la gente se me súper aventó y dije ‘a mí me vale madr* pero tampoco me gusta dar una imagen de baja novios’ porque yo empodero, me caen de huev*s las viejas”, señaló.

SEGUIR LEYENDO