Pancakes de avena y amaranto: opción baja en grasas para cuidar el corazón

El desayuno es especial cuando lo casero se mezcla con ingredientes ancestrales. Estos pancakes de avena y amaranto son esponjosos, energéticos y tienen el sabor de lo simple y natural.
Perfectos para quienes buscan alternativas sin harinas refinadas, llenas de fibra y con el toque mexicano del amaranto.
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Son ideales para chicos y grandes. Puedes acompañarlos con frutas frescas, yogur, miel de agave o lo que prefieras. Son fáciles, rápidos y rinden muy bien para toda la familia.
Receta de pancakes de avena y amaranto
Los pancakes de avena y amaranto combinan avena arrollada fina (o molida), amaranto inflado, huevo, leche y un toque de vainilla. Se cocinan en sartén y quedan dorados, esponjosos y con un punto crujiente gracias al amaranto.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada fina (o molida)
- 1/2 taza de amaranto inflado
- 1 huevo
- 1 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharada de miel de agave o azúcar mascabo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Aceite de coco o vegetal para la sartén
Cómo hacer pancakes de avena y amaranto, paso a paso
- En un bol grande, mezcla la avena, el amaranto, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- En otro recipiente, batí el huevo con la leche, la miel y la esencia de vainilla.
- Coloca los líquidos sobre los secos y mezcla hasta tener una masa homogénea y levemente espesa.
- Deja reposar 5 minutos para que la avena absorba líquido; si queda muy espesa, agrega un chorrito extra de leche.
- Calienta una sartén antiadherente con apenas de aceite.
- Vierte porciones de masa (aprox. 1/4 de taza) sobre la sartén. Cocina a fuego medio hasta que salgan burbujas y los bordes estén firmes.
- Da vuelta y cocina 1-2 minutos más hasta dorar.
- Repite con toda la mezcla, agregando aceite si es necesario.
- Servilos calientes, con frutas, yogur, miel de agave o lo que prefieras.
Consejos técnicos:
- Si usas avena entera, podés procesarla antes para lograr textura más fina.
- El amaranto inflado le da crunch y un sabor especial.
- No cocines a fuego muy alto para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 pancakes medianos (2-3 por persona).
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 16 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días, tapados. Se pueden congelar, separados por papel manteca, hasta 1 mes.
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