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Pancakes de avena y amaranto: opción baja en grasas para cuidar el corazón

Te decimos cómo prepararlos fácil desde casa

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Pila de pancakes con miel de agave goteando, decorados con fresas, arándanos, frambuesas y kiwi, en un plato rústico sobre mantel rayado.
Pancakes apilados, decorados con fresas, arándanos, frambuesas y kiwi, bañados en miel de agave y servidos en un plato rústico mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno es especial cuando lo casero se mezcla con ingredientes ancestrales. Estos pancakes de avena y amaranto son esponjosos, energéticos y tienen el sabor de lo simple y natural.

Perfectos para quienes buscan alternativas sin harinas refinadas, llenas de fibra y con el toque mexicano del amaranto.

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Son ideales para chicos y grandes. Puedes acompañarlos con frutas frescas, yogur, miel de agave o lo que prefieras. Son fáciles, rápidos y rinden muy bien para toda la familia.

Receta de pancakes de avena y amaranto

Los pancakes de avena y amaranto combinan avena arrollada fina (o molida), amaranto inflado, huevo, leche y un toque de vainilla. Se cocinan en sartén y quedan dorados, esponjosos y con un punto crujiente gracias al amaranto.

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Una vista aérea de una tabla de madera con un tazón de avena, un huevo crudo, una yema de huevo sobre amaranto, un frasco de miel con cuchara y una jarra de leche.
Una variedad de ingredientes frescos como avena, amaranto, huevo, miel y leche dispuestos sobre una tabla de madera, listos para preparar una comida nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada fina (o molida)
  2. 1/2 taza de amaranto inflado
  3. 1 huevo
  4. 1 taza de leche (puede ser vegetal)
  5. 1 cucharada de miel de agave o azúcar mascabo
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 1 cucharadita de polvo para hornear
  8. 1 pizca de sal
  9. Aceite de coco o vegetal para la sartén

Cómo hacer pancakes de avena y amaranto, paso a paso

  1. En un bol grande, mezcla la avena, el amaranto, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  2. En otro recipiente, batí el huevo con la leche, la miel y la esencia de vainilla.
  3. Coloca los líquidos sobre los secos y mezcla hasta tener una masa homogénea y levemente espesa.
  4. Deja reposar 5 minutos para que la avena absorba líquido; si queda muy espesa, agrega un chorrito extra de leche.
  5. Calienta una sartén antiadherente con apenas de aceite.
  6. Vierte porciones de masa (aprox. 1/4 de taza) sobre la sartén. Cocina a fuego medio hasta que salgan burbujas y los bordes estén firmes.
  7. Da vuelta y cocina 1-2 minutos más hasta dorar.
  8. Repite con toda la mezcla, agregando aceite si es necesario.
  9. Servilos calientes, con frutas, yogur, miel de agave o lo que prefieras.
Una pila de pancakes dorados con fresas, arándanos, frambuesas y rodajas de plátano es rociada con miel dorada, servida en un plato rústico.
Pancakes apilados, decorados con una variedad de frutas frescas como fresas, plátano, arándanos y frambuesas, son bañados con miel de agave sobre un plato rústico mexicano de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Si usas avena entera, podés procesarla antes para lograr textura más fina.
  • El amaranto inflado le da crunch y un sabor especial.
  • No cocines a fuego muy alto para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 pancakes medianos (2-3 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días, tapados. Se pueden congelar, separados por papel manteca, hasta 1 mes.

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