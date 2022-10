“No me gusta dar una imagen de baja novios”: Karime Pindter explicó cuál fue la traición de Manelyk

Karime y Mane siguen dando de qué hablar (Fotos: Fb/Manelyk Gonzalez, Ig/@karimepindter)

Desde que Manelyk González y Luis Alejando Méndez Jawy terminaron su relación amorosa hace poco más de un año, las “comadres” de Acapulco Shore se distanciaron y con los meses el problema fue escalando, tanto por las declaraciones de Mane en diversos programas, así como la supuesta preferencia de Karime Pindter por el ex novio de su amiga.

Luego de la intensa guerra de indirectas que comenzó con un tiktok de Karime hace unas semanas, la integrante más veterana de Aca Shore confesó que no le gusta que le digan “baja novios” porque ella respeta mucho a las mujeres y también externó por qué dijo que su comadre la había traicionado.

“Ella fue a decir en la “la casa de los chismosos” (refiriéndose a La casa de los famosos) que yo, que había hecho, que me lo agarré y la gente se me súper aventó y dije ‘a mí me vale madr*** pero tampoco me gusta dar una imagen de baja novios’ porque yo empodero, me caen de hue*** las viejas”, señaló.

Asimismo, aceptó que en el pasado no tuvo los mejores modos las mujeres, pero que ya cambió y no le gusta hacerle daño a otras chicas. “Yo sé que en algún momento fui mier**, criticaba, pero hoy en día nunca criticaría el cuerpo de una mujer, nada de nada y pues no me late que me estén diciendo baja novios y claro que eso es una traición”, dijo.

Cabe señalar que todo esto fue revelado en un programa llamado Acapulco Shock, en donde nuevos y viejos integrantes conviven para externar puntos de vista de las polémicas que se han sucitado. Por ello, el periodista de espectáculos, Gerardo Escareño, cuestionó a Karime sobre cuál había sido la traición y ella respondió:

“En eso, de que ya habíamos hablado de que ‘wey me fui a las vegas, no sé que, súper amigas. Salgo de Aca Shore 9 y de ‘no mam** se fue con mi wey a Las Vegas, acababamos de cortar, tal y tal’, sabiendo que no, sabiendo que yo iba acompañada”, explicó.

Y es que la separación de las comadres en efecto fue cuando Jawy y Mane terminaron, sin embargo, de acuerdo con diversas declaraciones de González tanto en La casa de los famosos como en entrevistas, Karime se había ido con su ex novio, con una evidente preferencia e insinuó que estaba “raro” ese asunto.

De igual forma, Karime explicó que ya había hablado con ella, que todo parecía estar bien puesto que Manelyk sabía que a ese viaje de Las Vegas no solo había ido con Jawy, sino también con su novio de ese entonces, pero que después simplemente decidió hablar mal de La Matrioshka.

“Jawy y Mane acababan de cortar, yo me voy a Las Vegas a cumplir uno de mis sueños que era entrevistar a Tiesto, tuvimos esa gran oportunidad, Mane me habla y me dice: ´wey te fuiste con Jawy’, me habló y yo: ‘wey sí me fui, fuimos a entrevistar a Tiesto y yo iba acompañada de un difuntito’. Ella seguía al difuntito y sabía que no, okay tan amigas como siempre. Me voy a grabar Aca Shore en Colombia, regreso y ya era Karime Panini...”,puntualizó.

