Cómo Toñita aludió a Myriam Montemayor en los problemas de depresión de su hija

Toñita explicó que su hija padece de su salud mental desde hace dos años (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Toñita recientemente se divorció de quien fuera su marido durante 17 años, un hombre llamado Luis Manuel, con quien la ex académica procreó a su hija de nombre Nimbe. Esta situación mermó el ánimo de la cantante, quien en la emisión del pasado 27 de octubre del programa Hoy, donde participa como concursante de Las estrellas bailan en Hoy, lució desconsolada.

“Es un día pesado, ayer acabo de terminar una relación de 17 años. Es cruel porque tratas de pensar en tu vida, tratas de pensar en tu baile, tratas de no meter sentimientos, cuesta mucho trabajo y es duro”, expresó Toñita al hablar de sus sentimientos actuales y cómo pretende separarlos de desempeño en la competencia del matutino.

Tras su confesión al aire en el programa de Televisa, la cantante veracruzana se enfrentó a una situación que la puso al límite: hacerse cargo de su hija adolescente en medio de una crisis. Y es que la hija de “la negra de oro” se encuentra atravesando por un “bajón” en su salud mental, esto tras ser objeto de burlas y críticas.

“Mi hija tiene depresión y ansiedad, es una niña. Ella sufrió bullying en la primaria, sufrió bullying por parte de los seguidores de una excompañera, quiera o no va impidiendo su formación”, dijo recientemente en una entrevista transmitida en Ventaneando respecto a la joven de 14 años, quien también se encuentra asimilando el divorcio de sus padres.

“A esto súmale una separación, pues es una niña fuerte, pero a la vez frágil. Ella está en tratamiento desde hace más de dos años, no es desde ahorita. Tiene psicólogo y a su psiquiátra, acuérdense que a veces el proceso es químico; ella no crea la serotonina que uno crea”, explicó la cantante.

Este comentario se pudo interpretar en las redes sociales como una alusión a Myriam Montemayor, la ex compañera de generación de Toñita en La academia, y con quien durante los últimos años ha sostenido una ola de declaraciones negativas que las ha enemistado frente a los ojos del público.

En la emisión del 3 de noviembre de "Hoy", la cantante cuestionó la ruda calificación de Ema Pulido y habló de la depresión de su hija (Foto: Instagram @toñitamusic1//@ema_pulido_)

Se conoce incluso que los fans de ambas artistas han arremetido en las redes sociales contra “la cantante rival”, logrando un ambiente hostil entre las ex académicas. Esta situación ha generado que algunos de los fans de Myriam Montemayor hayan emitido “burlas” recientemente contra la nacida en Tantoyucan, Veracruz, personas a quienes Toñita envía un mensaje.

“Para la gente que se burla, para los que creen que uno hace drama, les voy a decir: Ojalá, ojalá nunca les toqué un proceso así porque lo más difícil para una persona es ver a un hijo postrado en una cama. Todo se me juntó, que me separé, que mi hija tuvo una recaída muy cañona y me pasó que me quedé sola”, expresó la famosa.

Esta situación se da luego de que el pasado 3 de noviembre la egresada de La academia “explotó” tras ejecutar su rutina de baile en Hoy, cuando tras recibir las críticas que Ema Pulido le hizo a su desempeño junto a Tony Garza comunicó la situación por la que atraviesa Nimbe.

Tras 17 años, la cantante dio por terminada su relación con el padre de su hija (Foto: Instagram)

“No m*mes, no se puede, no se puede... discúlpenme, respeto las decisiones, ni siquiera sabe por lo que pasó uno este p*nche fin de semana, perdón maestra, mi hija trató de suicidarse, ¡se lo digo!, y no sabe lo que es estar en un hospital sin comer, no sabe lo que es estar sola, sin una pareja que pueda estar ahí contigo para cuidar de tu hija, si a usted no se le mueve el corazón, entonces vale madre su vida, con todo respeto se lo digo”, explotó la artista.

