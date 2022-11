Juan Osorio rompió el silencio sobre ruptura entre Niurka y Juan Vidal: “Una mujer que ha sido guerrera”

La controversia alrededor de la ruptura entre Niurka Marcos y Juan Vidal continúa, pues tras darse a conocer públicamente la separación algunos famosos no han tardado en reaccionar al respecto. Tal fue el caso de Juan Osorio, exesposo de la cubaja, quien dio su punto de vista sobre la situación sentimental que atraviesa la vedette.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación transmitido por De primera mano donde el productor ahondó en que, no le gustaba dar muchos detalles sobre otras personas, pues al ser él un personaje público también solía estar en la mira y sabe lo que implica eso.

“No me meto mucho en la vida personal de las personas porque también la mía está exhibida. Con la mía tengo, esa la cuido y con esa es suficiente. El hecho de que esté con Daniela y que se dice de la diferencia de edades… Ayer cumplimos 1 año 7 meses y soy muy feliz, le doy gracias a Dios de haber conocido a una mujer como ella, le agradezco que le dé la oportunidad a este viejo de poderla disfrutar y yo hacerla feliz”, dijo en primera instancia.

Sin embargo, Osorio no pudo desviar por completo el tema de Niurka y se limitó a mencionar que su expareja tendría que pasar por una etapa de duelo, lo cual es normal después de que termina un romance e, incluso, una amistad.

“Tiene que vivirlo, ni modo, así son las relaciones tanto de amores como de amigos”, mencionó y agregó: “Yo hace rato lloré por un gran amigo, Jorge Fons, fue como un segundo padre”.

En este sentido, el famoso apuntó que Niurka debía atravesar el doloroso momento de la separación, pero aseguró que después de ese periodo volvería a ser una persona tan alegre como siempre lo ha sido.

“El carácter siempre lo ha tenido, lo que pasa es que se comportaba de otra manera; siempre he dicho que lo que ahora veo es la vedette y esa siempre está en la polémica, pero cuando llegas a conocer a ese ser humano, es otra cosa totalmente, pero eso me lo guardo yo”, mencionó.

De igual manera, el productor de telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia, Soltero con hijas, Una familia con suerte o Mi corazón es tuyo resaltó la fortaleza de Niurka por sobreponerse a las complicadas situaciones que atraviesa y externó su respeto hacia ella.

“Es una mujer que ha sido guerrera, que ha formado tres hijos, que está en pie de lucha constantemente, yo le guardo un respeto, es la madre de Emilio (su hijo en común) y por lo tanto siempre tendrá un lugar”, comentó de forma tajante.

Cabe recordar que, durante varios meses, Juan Vidal y Niurka Marcos se vieron envueltos en un estruendoso romance que prometía encaminarlos a una espectacular boda, in embargo, recientemente la cubana dio a conocer que la relación que inició durante La Casa de los famosos 2 habría terminado.

Así, después de la devastadora noticia, la vedette abrió su corazón en un live de Instagram y mencionó que aún tenía fuertes sentimientos por su ex pareja.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele. A veces digo: ‘no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue’”, dijo.

