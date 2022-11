“Me siento culpable”: Karely Ruiz respondió a polémica por “romper” un matrimonio

La joven destacó no estar enterada de la polémica que la involucra (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Hace unos días Karely Ruiz se posicionó entre las tendencias virales, aunque esta vez no fue precisamente por alguna de sus acostumbradas fotos sensuales con las que suele “paralizar” las redes, sino por una misteriosa acusación que una mujer lanzó en su contra.

Y es que el tiktoker @icefire_oficial le realizó una entrevista casual a una mujer en las inmediaciones del Complejo Cultura El Carmen de Tehuacán, Puebla. Para comenzar, la señora contó un poco sobre su vida personal, desde la profesión que le gustaría que estudie su hijo, hasta la “generación de cristal”, pero sin lugar a dudar lo que más llamó la atención de los internautas fue su testimonio sobre su divorcio, pues sorpresivamente involucró a la influencer del momento.

“Karely Ruiz destruyó mi matrimonio porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. Yo le reclamé, pero él me dijo que era una famosa, no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz”, expresó la mujer en el material audiovisual.

La joven de 22 años dijo sentirse culpable por la ruptura de la que habló una mujer en Puebla (Foto Instagram: @karelyruiz)

Sus declaraciones tomaron por sorpresa al tiktoker, quien trató de indagar sobre cuál sería la verdadera responsabilidad de la modelo en ese triángulo amoroso, pues cabe recordar que Karely vende contenido exclusivo en OnlyFans y constantemente sube fotografías y videos con poca ropa en sus redes sociales, por lo que muchas personas tienen acceso a ello.

Ante esta gran incógnita, la mujer contó que no alcanzó a ver si existía alguna conversación entre su ex pareja y la influencer: “Pues no sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada había fotos en el teléfono.”

Aunque al principio de la entrevista dejó entrever que no conocía a Karely Ruiz, después de que contó lo que supuestamente pasó en su matrimonio comentó que en algún momento escuchó que a la modelo le gustan los hombres mayores, por lo que no duda que le atrajera su ex de 50 años: “Sí se pudo haber fijado en mi marido... Nos separamos... 20 años de matrimonio por culpa de ella, así que queda en su conciencia, un matrimonio de 20 años se echó a perder.”

Pese a que es cuestionable la veracidad del testimonio que compartió la mujer de quien se desconoce su nombre y el de su ex marido, el tema comenzó a ganar viralidad. No obstante, la entrevista inundó las redes sociales, donde varios internautas tomaron con humor la acusaciones de la señora, pues probablemente su pareja sí tenía fotos de la modelo como muchas otras personas.

Ahora, días después de la viralización del tema, la modelo regiomontana dejó ver que estaba enterada de la polémica y “se lamentó” en redes sociales.

La chica de 22 años se ha caracterizado por ser muy frontal con sus seguidores, por lo que siempre expresa su sentir, además de que frecuentemente responde mensajes de “Hate”, pero en esta ocasión hizo alusión a las declaraciones de aquella mujer.

La joven es una de las influencers más productivas en la plataforma OnlyFans (Foto: Instagram/@karelyruiz)

“¿Cómo que destruí un matrimonio?, escribió en su perfil de Facebook, lo cual generó miles de reacciones de “Me divierte” y algunos de sus fans le explicaron la situación.

“Le encontraron tus fotos a un vato. Tenía esposa tóxica. Mi esposa me da permiso de seguirte, sabe que tú nunca me vas a pelar”, “Sobre tu consciencia está la separación de ese matrimonio de más de 20 años”, “No lo destruiste, el matrimonio ya estaba mal”, “Así es, el marido tenía tu colección de fotos de OnlyFans y su mujer lo cachó y lo corrió de la casa”, son algunos comentarios disponibles junto a la publicación de la influencer.

Más tarde la modelo compartió un segundo post en el cual escribió: “Me siento culpable porque por mí se divorciaron”, frase que fue tomada a modo de sarcasmo por algunos de sus seguidores.

“Tú tuviste la culpa por decir que te gustan feos, pobres y panzones. Ahora ya todos tenemos la inseguridad de que en cualquier momento nos robas al marido”, “Yo hasta le mando tus fotos al mío y no por eso me voy a divorciar”, le respondieron.

