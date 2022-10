Cómo inició Karely Ruiz en OnlyFans

Karely saltó a la fama en 2018, cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz se convirtió en una de las usuarias de OnlyFans más exitosas en la venta de su contenido erótico en esta plataforma, gracias a lo que hoy, a sus 22 años, se convirtió en su propio sostén económico, así como el de su familia, pero esto fue solo después de que la joven pasó por uno de los peores momentos de su vida, pues imágenes íntimas fueron expuestas en internet por uno de sus exnovios.

Pese a que hoy goza de una gran fama en redes sociales y tiene grandes ganancias gracias a las imágenes que vende en OnlyFans, así como los eventos para los que se contrata, antes fue víctima de una venganza.

Fue hace cuatro años cuando la joven le envió a su entonces pareja varias fotos íntimas y él la exhibió subiéndolas a redes sociales. A partir de entonces se volvió viral, a raíz de que otras personas comenzaron a difundir sus fotos.

“Pues un exnovio ahí, le mandé fotos, me quemó, se hicieron virales y de ahí fue ‘Karely, Karely’, me fui dando a conocer así”, dijo en entrevista con Kim Flores.

En ese momento, la regiomontana decidió cerrar todas sus plataformas para no “darle el gusto” a le gente de molestarla en redes, así como para confrontar la situación que estaba viviendo con sus familiares y personas que la rodeaban y que comenzaban a verla mal por las imágenes que estaban circulando sobre ella.

En ese entonces, a Ruiz no se le ocurrió denunciar, pues quería continuar su vida de forma normal, inclusive, regresó a sus redes, en donde se dio cuenta de que se había vuelto muy popular.

Gracias a que sin querer se había convertido en una influencer, fue invitada a ser parte de un programa, Mitad y mitad, en el cual quería encontrar a su nuevo amor; no obstante, se enfrentó a la furia de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris.

En una de las emisiones, Marcela arremetió contra Karely diciéndole que por culpa de personas como ella es que sus hijos no podían acceder tranquilamente a internet.

“Yo quiero saber si tú eres la persona de los videos y las fotografías que se mandan en redes (...) Por gente como tú no dejo que mis hijos vean internet, se acabó. ¿Lo ves como un juego?, ¿es para ti un juego? No tienes nada que hacer aquí”, fueron las palabras de Mistral en 2019.

En ese entonces, Karely Ruiz ya compartía fotos sensuales en sus redes sociales, pero sus ganancias venía de lo que otras jóvenes le pagaban por promocionar el contenido de ellas en sus redes sociales, pues así obtenían más seguidores haciéndose conocer en un perfil que se dedicaba al contenido erótico.

Pero fue gracias a la pelea en este programa que sus redes explotaron, subió a más de un millón de seguidores y se hizo famosa, pues en televisión abierta de Nuevo León ya se había expuesto que era ella la protagonista de las imágenes virales.

Luego de esto, en medio de esta popularidad, le quitaron su perfil de Instagram cuando destapó que el cantante Kevin Roldán intentó conquistarla y él lo negó; sin embargo, ella subió pruebas de sus conversaciones y, de un día otro, le cerraron su cuenta en dicha red social.

Desde entonces, se esforzó en hacer crecer cada perfil que le cerraban, hasta que una amiga le recomendó dejar de subir fotos que todas las personas tuvieran acceso a ellas y mejor comenzar a venderlas en una plataforma.

Sin embargo, no subió contenido, solo abrió su cuenta de OnlyFans y compartió el enlace en su cuenta de Instagram. Por dos semanas este perfil estuvo vacío, pero “un día me desperté en la mañana y me llegaron 20 mil pesos”, recordó en entrevista con Creativo.

Ahí se dio cuenta de lo que podía ganar si es que subía al menos una de sus imágenes, y fue cuando comenzó a vender contenido erótico exclusivo.

