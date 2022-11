Corrieron a Karely Ruiz para que no vendiera su ropa en el tianguis

Karely estuvo vendiendo en un tianguis hasta que la representante de los vendedores le dijo que no podía "tenderse" ahí (Foto: facebook/karelyruiz001)

Como una manera de evitar tirar su ropa a la basura y a la vez, convivir con sus admiradores de forma más cercana, Karely Ruiz tomó la decisión de vender en un tianguis de Nuevo León.

Así que a bordo de una camioneta, la modelo de OnlyFans comenzó a ofertar sus faldas, vestidos, tops, blusas, gorros y todo tipo de prendas a precios muy accesibles, pues nada de su mercancía superaba los 50 pesos, incluso tenía la oferta de 3 piezas por 100 pesos mexicanos.

A través de redes sociales se difundieron diversos videos en los que se vio a la joven de 22 años en su camioneta, lució un atuendo de pantalón azul con rayas blancas y un top en los mismos colores. “Raza, no me lo van a creer, vino Karely Ruiz a vender su ropita muy linda”, mencionó una usuaria de TikTok.

A pesar de que todo parecía ir en orden, ya que las personas se acercaban a ella para comprar y pedirlo fotos, la tarde de venta de Karely Ruiz tuvo un final triste.

“Me corrieron del mercado”, escribió en su cuenta de Facebook el día en que acudió a vender. Entre comentarios explicó que un grupo de personas le pidió que se retirara, pero también realizó una transmisión en vivo para contar todos los pormenores sobre el incómodo momento.

“A veces regalo mi ropa pero quería vender, eran como ocho bolsas, fueron mi mejor amigo y mi mejor amiga, no había mesas para ponerme, aunque mi plan era abrir todo en la cajuela”, dijo.

Supuestamente, Karely buscó a la representante de todos los vendedores, pero no la encontró, por lo que decidió comenzar a ofrecer su mercancía sin la autorización.

Una vez que llegó la persona encargada de cobrar el espacio para vender, se sintió muy molesta, por lo que la joven le ofreció los 800 pesos que había acumulado hasta el momento a cambio de que se le permitiera seguir ofreciendo su ropa.

El argumento que le dio la representante de la venta en el tianguis de Escobedo fue que ella no requería ese ingreso extra. “Es que tu no tienes necesidad de vender, solo la gente necesitada tiene necesidad de vender, tú no, tu tienes dinero”, le dijo.

Karely Ruiz terminó por irse del lugar (Foto Instagram: @karelyruiz)

Al respecto, Karely argumentó que no estaba robando y que a su parecer, se trató de una manifestación de envidia.

“Nada le costaba dejarme vender, no iba a pasar nada, le dije ‘tenga oiga, 800 pesos’, era máximo una hora lo que me iba a tardar, la gente se pone ahí y no dice nada”, recordó la modelo. La respuesta que obtuvo por parte de la vendedora fue que ella no se dejaría comprar.

Finalmente, el altercado subió de tono hasta que Karely y sus amigos se tuvieron que retirar. La influencer incluso mencionó que se quedó muy triste por el momento, ya que cuando era niña, solía vender dulces en un local con sus papás, por lo que estar en el tianguis le había recordado a diversos momentos de su infancia.

Entre comentarios de Facebook se pudieron leer mensajes como “Deja a los envidiosos, besos desde El Salvador”, “Vente a salinas Victoria aqui no hay falla solo llega temprano para que agarres lugar”, “Grande y humilde mi querida Karely, eso fue pura mala vibra”, “Son personas de doble Moral típicas” y “Es envidia de la doña”

