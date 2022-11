“Karely Ruiz destruyó mi matrimonio”: mujer aseguró que terminó su relación de 20 años por la influencer

La modelo festejó su cumpleaños 22 el pasado 28 de octubre. (Foto Instagram: @karelyruiz)

Una vez más Karely Ruiz se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, pero no por un candente post en Instagram o una experiencia particular, sino por las acusaciones que una misteriosa mujer lanzó en su contra. Según contó la señora, su matrimonio de 20 años terminó por culpa de la influencer y modelo de OnlyFans, pues encontró “evidencia” en el teléfono de su ex marido que provocaron diferencias irreconciliables.

En las últimas horas se viralizó una entrevista que el tiktoker @icefire_oficial le realizó a una mujer en las inmediaciones del Complejo Cultura El Carmen de Tehuacán, Puebla. Para comenzar, la señora contó un poco sobre su vida personal, desde la profesión que le gustaría que estudie su hijo, hasta la “generación de cristal”, pero sin lugar a dudar lo que más llamó la atención de los internautas fue su testimonio sobre su divorcio, pues sorpresivamente involucró a la influencer del momento.

Karely Ruiz destruyó mi matrimonio porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi ex esposo, porque nos separamos. Yo le reclamé, pero él me dijo que era una famosa, no sé qué cosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz.

Sus declaraciones tomaron por sorpresa al tiktoker, quien trató de indagar sobre cuál sería la verdadera responsabilidad de la modelo en ese triángulo amoroso, pues cabe recordar que Karely vende contenido exclusivo en OnlyFans y constantemente sube fotografías y videos con poca ropa en sus redes sociales, por lo que muchas personas tienen acceso a su material.

La modelo tiene "problemas" para ligar porque "impone mucho". (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Ante esta gran incógnita, la mujer contó que no alcanzó a ver si existía alguna conversación entre su ex pareja y la influencer: “Pues no sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada había fotos en el teléfono”.

Aunque al principio de la entrevista dejó entrever que no conocía a Karely Ruiz, después de que contó lo que supuestamente pasó en su matrimonio comentó que en algún momento escuchó que a la modelo le gustan los hombres mayores, por lo que no duda que le atrajera su ex de 50 años: “Si se pudo haber fijado en mi marido”.

Contantemente sube contenido en sus redes sociales. (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Nos separamos... 20 años de matrimonio por culpa de ella, así que queda en su conciencia, un matrimonio de 20 años se echó a perder.

Hasta el momento Karely Ruiz se ha mantenido al marguen de la situación y se desconoce la veracidad del testimonio que compartió la mujer de quien se desconoce su nombre y el de su marido. No obstante, la entrevista inundó las redes sociales, donde varios internautas tomaron con humor la acusaciones de la señora, pues probablemente su pareja sí tenía fotos de la modelo como muchas otras personas.

(Foto: Instagram/@karelyruiz)

“Kareli Ruiz desde su casa: ‘Wey ni los topo y se divorciaron’”. “No me río porque fácilmente podría ser mi amá”. Karely fue el pretexto nada más! ya ellos traían lo suyo”. “Exijo foto del marido”. “No quiero reírme, pero señora, no se pase”. “Es broma verdad?”. “Etiqueten a Karely, que se haga responsable”. “Karely tiene mucha influencia”. “Yo le regalé a mí esposo una toalla y una cobija de Karely”, fueron algunos comentarios.

Por qué Karely Ruiz no tiene citas con hombres

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas llamada Noche de confesiones que suele realizar en Instagram, donde la influencer reveló que los hombres no le proponen salir -aunque sí está interesada- cuando sale a divertirse por las noches. Bajo este contexto un seguidor le confesó que había querido invitarla pero no pudo porque le impuso mucho.

“¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaa pero las mujeres sí, solitas llegan”, respondió a su seguidor.

