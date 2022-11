Un Metrobús de la Línea 5 circuló con la puerta abierta en el puente de Mixiuhca

La unidad de Metrobús llegaría a la estación Hospital General Troncoso (Foto: TikTok/@edgarzarcog)

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @edgarzarcog difundió un video desde el interior de una unidad de Metrobús en la Ciudad de México. Al pasajero le llamó la atención que el conductor de este transporte llevaba la puerta mientras iba en movimiento.

En la grabación se pudo escuchar que el Metrobús correspondía a la Línea 5 e iba en dirección hacia Terminal Prepa 1, aunque no se sabe a qué hora ocurrió el suceso, se pudo apreciar que el momento fue captado sin luz solar.

Fue en el puente entre la estación Mixiuhca y Hospital General Troncoso cuando uno de los pasajeros advirtió al chofer que no había cerrado la puerta.

Segundos después de que el chico gritara: “¡W..y, la puerta!, te la mam...s eh, ¿si la cierras?”, el operador de la unidad hizo una parada para concluir el cerrado de puertas, primero se escuchó el característico pitido y luego las compuertas se unieron.

En la grabación no se pudo ver si el conductor ofreció disculpas y tampoco se sabe la razón por la que la puerta del vagón mixto se quedó abierta, este fallo podría representar un riesgo para las personas que viajan en Metrobús, ya que en ocasiones la saturación de ocupantes impide que los mismos se alejen de las entradas.

En este caso, el video dejó ver que el Metrobús tenía la mayoría de lugares desocupados, por lo que fue sencillo despegarse de las entradas; sin embargo uno de los ocupantes hizo caso omiso al riesgo y se quedó muy cerca de la puerta abierta mientras revisaba su celular.

Otro usuario señaló a automovilistas por invadir el carril confinado (Foto: Twitter/ @LaSEMOVI)

Los comentarios de TikTok no tardaron en advertir la supuesta valentía de ese otro joven que iba a bordo. El sujeto no hizo nada por alejarse de la puerta. Algunos de los mensajes que pudieron leerse en el video fueron: “El man que va recargado: El que tenga miedo de morir que no nazca”, “El otro sin agarrarse de nada disfrutando el aire”, “el del celular entreno desde chiquito en las combis, ya no le tiene miedo a nada” y “Le quitaste la ventilación al otro bro, tenías que ser”.

Al parecer, esta no fue la única irregularidad reportada en la línea 5 del Metrobús en la primera semana de noviembre, pues el usuario de Twitter @gabrielcoronap señaló a varios autos particulares invadiendo el carril confinado en la estación Coyuya.

Favor de implementar dispositivo vehicular e infraccionar vehículos invasores en línea 5 @MetrobusCDMX estación coyuya pic.twitter.com/FRi7yMQWWa — delirio (@gabrielcoronap) November 5, 2022

Al respecto, la cuenta oficial de Metrobús en Twitter mencionó que ya había tomado el reporte y enviarían evidencia a las instancias correspondientes para aplicar una infracción.

En la descripción, el joven que viralizó el video de las puertas abiertas escribió: ”otro más sin cerrar las puertas a menos de dos semanas”, en referencia al incidente ocurrido en el Metro de la CDMX, pues un convoy recorrió parte de la Línea 9 con las puertas abiertas.

Una situación similar ocurrió en la Línea 2 del metro, pues un conductor habría puesto en riesgo a los usuarios por manejar uno de los trenes en estado de ebriedad.

Así fue la falla en el cierre de puertas en la Línea 9 del metro (Foto: Twitter/metro_viral)

El pasado 25 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó la orden de aprehensión girada en contra de Erick “N”, el extrabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Fue el pasado 18 de octubre cuando varias usuarias y usuarios del Metro denunciaron vía redes sociales que Erick “N” abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros cuando llegó a la estación Xola de la línea azul, lo que significó un riesgo para quienes viajaban allí.

