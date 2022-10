A punta de mordidas y puñetazos, policías sacaron del Metrobús a mujeres con aparente borrachera

Las mujeres forcejearon con los oficiales para evitar ser descendidas de la unidad. (Foto: captura de pantalla)

Usuarios del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) volvieron a presenciar una intensa trifulca: en esta ocasión, las protagonistas fueron dos mujeres en presunto estado de ebriedad y algunos elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

De acuerdo con un video viralizado en Twitter, el enfrentamiento de golpes, empujones y groserías comenzó luego que los policías intentaran descender a las féminas del transporte. Aunque en los clips se aprecia que algunas usuarias intentaron apoyar en la misión, las mujeres mostraron resistencia y hostilidad.

En un comienzo, fue una mujer policía quien intentó entablar un diálogo con la primera mujer de cabello rojo y lentes, quien se aferró a los tubos y agarraderas del transporte ante los esfuerzos del elemento por evacuarla. Sin embargo, terminó por perder el equilibrio y caer afuera de la unidad.

Ante ello, la fémina se reincorporó y comenzó a lanzar puñetazos a un segundo policía, el cual intentaba sacar a la segunda de la unidad quien vestía un suéter blanco y pantalón de mezclilla. Ambas mujeres terminaron por agredir verbal y físicamente al elemento quien les pedía calmarse.

“¡Cálmese! ¿Qué le pasa? Ni siquiera les estamos pegando (...) ¿Por eso se pone en ese estado?”, expresaba el policía adscrito a la SSC quien luchaba por impedir que reingresaran al Metrobús. No obstante, la hostilidad de las féminas no cedió y continuaron con los golpes, empujones, insultos poco entendibles, y hasta mordidas.

Fue entonces que el elemento se vio obligado a empujar a una de las mujeres a la banqueta por morderlo en una de sus manos. En lo que ésta se reincorporaba, la otra intensificó los golpes hacia la cara del oficial. Esto, mientras los testigos llamaban a una patrulla para pedir apoyo.

Sin embargo, la intensidad de las agresiones terminaron con la paciencia del oficial quien optó por someter y esposar a la mujer del suéter blanco en una de las bancas de espera de la estación: “¡Ya estuvo!”, sentenció. Mismo caso con la segunda, de cabello rojo, quien fue contenida por tres elementos de la Secretaría.

“P*nche vieja loca, me cae. ¡Cálmate!”, “¡Agárrenla jefe! Está loca”, “Si no sabes, no tomes”, ”Vienen tomadas”, “¿Para qué chupas?”, “Vienen drogadas”, expresaron las personas que atestiguaron el enfrentamiento y quienes rieron cuando usuarios del Metrobús aventaron las mochilas de las féminas fuera del transporte.

(Foto: CUARTOSCURO)

La ira, irritación y comportamientos irracionales son algunos de los efectos que provoca el alcohol en quienes abusan de su consumo. De ahí la importancia de que las autoridades intervengan cuando una persona en dicho estado altere el orden o agreda a terceros.

Hace unos días, el 19 de octubre, se viralizó la agresión que sufrió un conductor del servicio emergente del Metrobús por parte de un usuario en presunto estado de ebriedad.

El momento quedó registrado por un video que fue publicado a través de Twitter, el cual captó cuando el chófer le gritaba a un hombre fuera de la unidad, “¡Ahorita te voy a reportar hijo de tu p*ta madre! Vienes p*do, hijo de tu p*ta madre”, exclamó mientras esquivaba golpes con su mano izquierda, pero sin soltar el volante del vehículo.

Enseguida, el presunto agresor tomó vuelo para lanzar un objeto pesado directo a la ventanilla izquierda del Metrobús, justo del lado del operador. Como resultado de ello, el vidrio se estrelló y las pasajeras del área reservada para mujeres gritaron del susto.

