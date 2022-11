Cuál es la razón por las que Eréndira Ibarra pensó en quitarse la vida

Eréndira Ibarra compartió su primer vistazo en Matrix 4 Foto: Instagram/@erendiritas

La joven histrionisa mexicana de 37 años, Eréndira Ibarra, conocida en el medio mexicano por su aparición en diversas puestas cinematográficas dentro y fuera del país, así como por ser la hija del afamado productor, Epigmenio Ibarra, abrió su corazón en una intervención para hablar de los difíciles pasajes de vida a los que se ha tenido que afrontar.

Fue en una reciente entrevista para el podcast, Más allá del rosa conducido por Jessica Fernández García donde la actriz realizó varias confesiones entre las que destacaron su maternidad, así como en los momentos en los que pensó en quitarse la vida.

Dentro de la entrevista, Eréndira Ibarra detalló, que los pensamientos de quitarse la vida se presentaron cuando fue víctima de abuso sexual: “La creencia limitante más fuerte para mí es ‘Estaría mejor muerta’ es una creencia que viene de una niña que fue abusada que cuando la estaban abusando pensaba ‘¿Y si me muero ya?, se va este dolor’”, enunció.

De manera inmediata, Eréndira Ibarra reveló que actualmente vive una vida privilegiada y agradeció por la gente que la rodea: “A los 37 años con mi hijo en los brazos y con una vida privilegiada, pero me he rodeado de gente que me quiere tanto y me quiere aquí en el mundo, pero cuando yo me quiero ir me dicen que me aman y que no me vaya”, añadió entre lágrimas.

Más adelante, Eréndira indicó que llego a un punto de vida donde ciertas situaciones o decisiones que tomó en el pasado, ya no son las mismas, pues ha evolucionado de manera interna, además de que ya no se dicta por el que dirán en la sociedad.

“Ha sido un proceso como brutal darme cuenta de que quizá yo no quería ser mamá, pero la sociedad me lo dictó, no es que me arrepiento de tener a Rocco (su hijo), es que me arrepiento quizá de no haber valorado mi opinión sobre la opinión de la sociedad porque a lo mejor no estaba lista, ser mamá no me sale tan fácil y está cabrón, pero también se vale tener la opinión de decir ‘me arrepiento’ yo por ejemplo me siento la mamá más insuficiente, si fuera hombre nadie me estaría diciendo nada”, dijo la actriz.

En más de una ocasión, la intérprete ha tenido la oportunidad de ahondar en el abuso que sufrió cuando era menor por parte de un “famoso” actor, La primera vez que primogénita de Epigmenio Ibarra tocó ese tema fue en el marco de la denuncia por parte de Nath Campos en contra del youtuber, Rix.

Fue a través de un post en Instagram donde la famosa explicó las razones por las que decidió contar su historia de vida.

“Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, indicó a finales de enero del 2021.

(Foto: Instagram @erendiritas)

Tras una serie de ataques de ansiedad, Ibarra decidió contarles a sus padres y a su hermana que en el pasado había sido víctima de una violación, y que ahora tenía que compartir set con el agresor. Tras esto, decidieron presentar una carta para exigir que el actor no pudiera acercarse a la artista en el rodaje. Entonces él quiso obligarla a firmar una cláusula de confidencialidad.

