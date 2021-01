La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella

caso Nath Campos (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

La youtuber Nath Campos, quien en sus videos suele hablar sobre algunos problemas o situaciones que acontecen en su cotidianidad, denunció a través de sus redes sociales al influencer Rix por abusar de ella sexualmente hace varios años.

Durante el vídeo de 47 minutos rememoró que en una ocasión salió a un antro con sus amigos -la mayoría también creadores de contenido de Youtube- y debido a que bebió mucho, un par de ellos se ofrecieron a acompañarla a su casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

También Nath Campos denotó que durante el asalto sexual ella no podía mover los brazos, ni las piernas y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.

La youtuber dijo que tras despertar lo primero que hizo fue reclamarle a Rix sobre lo que había sucedido la noche anterior y lo corrió de su casa. Por su parte, tras marcharse el influencer le mandó un mensaje en donde se justificaba expresando que él también estaba borracho y que no quería que Nath se “mal vibrara” por la situación, pues ella también había participado.

La youtuber señaló que después del abuso acudió con sus amigos más cercanos, pero estos en vez de ayudarla la re victimizaron al decirle que tenía la culpa por “ponerse tan borracha”, que era “algo que no les extrañaba oír” o que “no les parecía tan grave”.

Asimismo, Campos puntualizó que durante los meses posteriores tuvo complicaciones para seguir trabajando porque en los llamados solían decirle que no harían excepciones en contratar o no a su abusador: “En ese momento (Rix) tenía mas seguidores que yo, ganaba mucho más que yo y salía en campañas que nos buscaban en común”, expresó la afectada.

En varias partes del video, Nath Campos expresó que se sentía sola, porque sus amigos y todas las personas en las que confiaba sólo minimizaban recurrentemente la situación por la que había atravesado. Incluso remarcó que posteriormente tuvo que trabajar en repetidas ocasiones con “Rix” e intentar tener un trato más cordial con él para poder continuar laborando.

“Las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era importante y me hizo sentir muy est*pidamente culpable de haberme puesto en una situación así”, ahondó la joven.

Después de la publicación del audiovisual, colaboradores del medio como la comediante Sofía Niño de Rivera, Gaby Meza, La Divaza, Juana Martínez, entre otros, comenzaron a viralizar el contenido de Nath Campos y refrendaron su apoyo a la youtuber.

