Eréndira Ibarra habló sobre el abuso sexual que vivió: “He tenido que redefinir lo que es la justicia para mí”

Eréndira Ibarra fue incluida en la lista Quien50 Foto: Instagram/@erendiritas

El día de ayer por la noche, la joven actriz Eréndira Ibarra que dará vida a “Lexy” en Matrix Resurrections, estuvo en la alfombra roja de los premios de la Revista Quién, ahí habló para diversos medios de comunicación sobre la ocasión que sufrió abuso sexual por parte de un actor y reveló como se siente por el estreno de la nueva película donde compartira crédito junto a Keanu Reeves.

A principios de año, Eréndira reveló que tras el caso de abuso sexual que sufrió Nath Campos, a manos de Ricardo González, “Rix”, ella quiso contar su experiencia sobre un famoso actor también abuso de ella.

“Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. [...] En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, detalló la actriz mexicana.

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada”, reveló y es que desde sus declaraciones en enero de 2021 no había tocado el tema hasta la noche de ayer, ahí habló para el programa matutino de radio y televisión de Javier Poza en Fórmula.

Eréndira Ibarra compartió su primer vistazo en Matrix 4 Foto: Instagram/@erendiritas

“Para todas las personas y en este caso en sobre todo en México, el 90% de las personas que vivimos en este país hemos sido victimas de abuso, sobre todo las mujeres. Es muy complicado porque el sistema de justicia y el sistema penal acusatorio aunque es muy beneficioso para los derechos humanos, es también muy complejo para las víctimas de violencia de género. Entonces he tenido que redefinir lo que es la justicia para mí”, aseveró para el programa de Javier Poza.

“[...] Lo más importante es si denuncian o no denuncian, es que sanen y lo demás es morbo. Yo he querido llevar mi proceso un poco distinto, he decidido por el momento, ‘escrachar’ en redes sociales, porque sigo viendo que el sistema nos sigue escupiendo a nosotras después de hablar, entonces, hasta que yo no vea que el sistema está listo, yo no tengo porque servirle al sistema dando la nota como les gustaría recibirla”, arremetió la hija de Epigmenio Ibarra.

La actriz compartió el póster en sus redes sociales (Foto: Instagram/@erendiritas)

Asimismo, la intéreprete que dio vida a “Daniela Velázquez” en la popular serie de Netflix, Sense8 detalló su emoción sobre el estreno de Matrix Resurrections el proximo 22 de diciembre.

“Es un orgullo ser parte de un proyecto, que marcó mi existencia, me siento muy orgullosa y priveligiada y agradecida con Lana Wachowski y James McTeigue, por seguir creando y creyendo en mí. [...] Siento que estoy viviendo como en un sueño, es una locura”, señaló sobre el sentimiento de orgullo por ser participe en Matrix.

Eréndira Ibarra compartió el primer poster oficial de Matrix 4 Foto: Instagram/@erendiritas

“Todas las personas involcuradas en Matrix, son maravillosas. No sé como decribir la experiencia de estar juntos a mis heroes, más que todos los días me pellizco un poquito diciendo: ‘Oye, si paso, si estoy ahi, ese es mi poster, si salgo en la película’”, finalizó la joven mexicana.

Cabe recordar que desde el 18 de enero del año pasado la afamada revista Deadline, compartió que la mexicana estaba entre los protagonistas de la cinta que tendrá un elenco de primeros actores como Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Toby Onwumere (Sense8), Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) y Jessica Henwick (Iron Fist).

SEGUIR LEYENDO: