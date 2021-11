Eréndira Ibarra, la actriz mexicana que actúa en “Matrix Resurrections″, presumió el poster de su personaje

Eréndira Ibarra compartió su primer vistazo en Matrix 4 Foto: Instagram/@erendiritas

La joven actriz mexicana Erendira Ibarra, compartió el primer vistazo oficial de como se verá en la siguiente producción de The Matriz Resurrectios, la cuata entrega de la aclamada saga. A tráves de redes sociales la mexicana compartió diversos pósters oficiales y señaló el día que la cinta llegará a cines nacionales.

“Mi corazón explota de gratitud y de alegria!!! Finalmente les presento con todo mi amor a Lexy, uno de los personajes más retadores y hermosos que me ha tocado vivir. @thematrixmovie llega a cines a nivel mundial el 22 de diciembre!!!”, señaló la mexicana en su cuenta de Instagram.

Desde el 18 de enero del año pasado la afamada revista Deadline, compartió que la mexicana estaba entre los protagonistas de la cinta. La actriz ya era una cara reconocida internacionalmente gracias a su papel como “Daniela Velázquez” en la popular serie de Netflix, Sense8 la cual tuvo una duración de dos temporadas y fue filmada en 12 países diferentes.

Eréndira Ibarra compartió el primer poster oficial de Matrix 4 Foto: Instagram/@erendiritas

Recientemente, la actriz ha estado muy activa en redes sociales tras hacer oficial su participación, cabe recordar que el pasado 18 de noviembre la actriz de 36 años compartió también compartió el primer póster oficial. Eréndira ha documentado parte del proceso que vivió durante la grabación de la película que llegará a la pantalla grande el 22 de diciembre a cines.

La joven mexicana no ha ocultado su emoción por compartir créditos con el afamado actor de Hollywood, Keanu Reeves y con un gran elenco como Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Toby Onwumere (Sense8), Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) y Jessica Henwick (Iron Fist).

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido algunas fotografías junto a miembros del elenco y anunció su aparición en la película a sus seguidores: “Una experiencia única, extraordinaria, que me cambió para siempre. Gratitud infinita y respeto se quedan cortos a todo lo que siento en este momento”, escribió al momento de compartir el tráiler que se esntrenó en septiembre pasado.

La actriz compartió el póster en sus redes sociales (Foto: Instagram/@erendiritas)

Recientemente Eréndria Ibarra expresó en una entrevista para Jimena Montemayor y publicada por la revista Elle México detalles íntimos de su personaje y sobre su sentir dentro de la cinta dirigida por Lana Wachowski.

“Lana Wachowski desarrolló los personajes a partir de cada uno de nosotros. No fue un proceso de castingo, sino un ofrecimiento directo y desde su corazón”, expresó sobre como la directora de cine las impulso para adapatarse a sus personajes.

Además, adelantó que la esperada película de The Matrix Resurrections será una historia de amor: “La película es una historia de amor, una historia que te transforma. En el momento que me senté a leer el guión pensé que esta historia nos venía a sostener, a deceri que mientras el mundo se cae a pedazos, se puede seguir adelante, que nada es lo que parece y, sin embargo, todo va a estar bien”, expresó.

Epigmenio Ibarra se dijo orgulloso de su hija Eréndira (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“La película nos va a despertar, sacudir, tocar en muchas fibras que ahora se necesitan y que no se habían visto antes. Una vez más están cambiando el juego y, si lo hicieron con la primera, esta vez es mucho más impresionante”, finalizó para la revista.

Para recordar, es importante mencionar que su padre, Epigmenio Ibarra que es un personaje sumamente polémico en redes sociales, separó su debate de todos los días en Twitter para hacer una mención especial a su hija: “Habrán de disculpar que ande de padre emocionado y orgulloso, pero ver a mi hijita [...] en el póster oficial de Matrix, me encanto”, señalo el también periodista mexicano.

