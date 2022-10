Aseguraron que Pati Chapoy habría presionado a Daniel Bisogno para casarse con mujeres: “No le convenía al programa”

Daniel Bisogno y Paty Chapoy siempre han manifestado su buena relación (Foto: Instagram@bisognodaniel)

La vida privada de Daniel Bisogno ha sido tema de especulaciones al paso de los años, y sus relaciones amorosas han estado en entredicho en más de una ocasión, esto debido a los comentarios que sus ex parejas han hecho sobre él y porque también han circulado versiones respecto a su orientación sexual desde hace más de dos décadas.

En este contexto, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava reveló en su canal de YouTube que hace varios años una fuente cercana, quien trabajaba en TV Azteca, le habría contado que gracias a la “presión” de Pati Chapoy, Daniel Bisogno se habría visto orillado a relacionarse y casarse con mujeres.

Debido a que la emblemática periodista de espectáculos supuestamente quería evitar que saliera a la luz la orientación sexual de Bisogno, lo habría instado a unirse en matrimonio con mujeres, creyendo que con ello se calmarían los rumores sobe la vida íntima del conductor.

El presentador de 49 años actualmente está soltero y es padre de la pequeña Michaela (Fotos: Ventaneando)

“Decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso doña Pati le dijo ‘te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí', a mí eso me dijeron”, comentó el periodista que aparece en el programa Chismorreo.

Y añadió: “Por eso Daniel ha tenido varios matrimonios a pesar de que se dice que no le gustan las mujeres”.

No obstante, el reportero dejó en claro que el tema de “salir del closet” sería una cuestión difícil para el también actor de la obra teatral Lagunilla mi barrio, quien nunca ha hablado frontalmente sobre su intimidad, pese a las fuertes especulaciones y las publicaciones de revistas que lo han captado en compañía masculina.

“Hasta la fecha no ha salido del closet, pero se ve que es una persona que le da pena aceptar en caso de que, sí que tuviera una preferencia, que ya sabemos todos, yo lo he visto mil veces en el aeropuerto con el chavito”, agregó Rubalcava refiriéndose al joven de 26 años Jesús Castillo, quien según TVNotas se encuentra comprometido a casarse con Bisogno.

Asimismo, durante la transmisión en vivo que realizaba desde la plataforma de videos, un usuario cuestionó esta información enviándole un mensaje a Michelle: “¿Cómo va a ser que Chapoy le diga eso a Bisogno si Pedrito es abiertamente gay?”.

Ante la pregunta, el periodista destacó que esa información le fue revelada hace varios años, cuando incluso la visibilidad de la diversidad sexual en algunos espacios seguía siendo un tema “tabú”.

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

“Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de diez años, Pedrito salió del closet hace no mucho, ahorita ya si la señora hiciera eso sería super castigada, pero en aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron”, expresó.

Tras su ingreso a Ventaneando a finales de los 90, la primera mujer que se le conoció a Daniel Bisogno fue Mariana Zavala, a quien conoció en el programa Tempranito, pues ambos conducían el programa los fines de semana. En 2001 decidieron consolidar su relación casándose, por lo que estuvieron así durante cuatro años, ya que en 2005 se separaron.

Con la actriz Fran Meric comenzó a salir en 2006 y, tras varias rupturas, en 2008, finalmente se separaron. En una de las tantas separaciones que tuvo durante su relación con Meric, salió con la cantante de OV7 Mariana Ochoa por ocho meses. Otra mujer con la que el conductor fue vinculado es Andrea Escalona, la actual conductora de Hoy, con quien salió de 2008 a 2010.

Bisogno se casó con Cristina Riva Palacio en 2016, y en 2019 decidieron divorciarse, junto a ella -quien es la única de la lista que no forma parte de la farándula- procreó a Michaela, su única hija.

