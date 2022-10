Martha Figueroa aseguró que dos presentadores de Ventaneando son “insoportables”

Martha Figueroa pensó que su gafete en Televisa ya no iba a pasar (IG: figuerolas)

La periodista de espectáculos Martha Figueroa fue parte del primer elenco de conductores que integraron Ventaneando en 1996 junto a Pati Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel. Aunque todo aparentemente iba viento en popa, la presentadora salió del programa dos años después, en 1998, envuelta en la polémica para después sumarse a las filas de Televisa.

Dentro de la empresa de San Ángel, Figueroa ha logrado posicionarse como una de las periodistas de espectáculos con mayor veracidad de México y, aunque han pasado poco más de dos décadas desde su salida del programa insignia de Azteca, en más de una ocasión ha ahondado sin tapujos sobre su paso por Ventaneando.

Ahora en la más reciente emisión de De Noche conducido por Yordi Rosado, Martha Figueroa se presentó junto a Juan José Origel donde tuvo la oportunidad de hablar sobre la titular de Ventaneando, Pati Chapoy y de Daniel Bisogno, quienes, según lo contado por la presentadora le hicieron la vida imposible dentro de la producción de TV Azteca.

Dentro del programa de Unicable, ambos famosos presentadores realizaron una dinámica en donde debían responder algunos cuestionamientos, en uno de ellos tenían que decir qué figuras del entretenimiento con los que habían trabajado les caían mal.

En un principio Juan José Origel no quiso responder, pero, en cambio, Martha Figueroa dijo que le caen mal Daniel Bisogno y Pati Chapoy: “La Chapoy y Bisogno, ¿por qué tengo que explicar?”, dijo la conductora ante el asombro de los presentes en De noche.

Yordi Rosado le pidió a Martha Figueroa ahondar en las razones por la que no toleraba a los presentadores de Azteca, por lo que contó que durante el tiempo que trabajó con ellos fue parte de malos tratos: “Son insoportables los dos y me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta, ¿así no era el juego? ¿Me repiten la pregunta?”, remató.

Martha Figueroa recordó su paso por Ventaneando (Foto: Instagram/@denocheconyordi)

Martha Figueroa dijo que otro conductor que no era de su agrado era Álvaro Cueva, quien tras la salida de Juan José Origel de Ventaneando lo sustituyó: “Ay, Álvaro Cueva también. Te fuiste tú y llegó éste, ¿para qué te fuiste?”, arguyó.

En diferentes ocasiones Martha Figueroa ha explicado que no quedó en buenos términos con algunos de los conductores de Ventaneando, ya que asegura que la relación entre ellos no era buena y que incluso recibió malos tratos. Las rencillas entre ambas presentadoras nació cuando fue enviada con el equipo de José Ramón Fernández al Mundial de Francia 1998 a cubrir notas de color en el ámbito futbolístico.

Así lo dio a conocer en una pasada entrevista con Mara Patricia Castañeda, quien aseguró que a Chapoy no le gustó su incursión en deportes: “Me quitan del equipo y me voy a hacer con José Ramón Fernández ‘Los Protagonistas’ en el Mundial del ‘98 en Francia. Cuando regresé me dijo Pati: ‘Lo hiciste muy bien y te darán tu propio programa’, dijo.

El programa inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

José Ramón desde allá me dijo: ‘Aguas Figueroa, ya supe que te darán cuello llegando’. Luego dijeron que yo me fui y quedé de mandar cosas a Ventaneando y no mandé, que nomás me fui a divertir”, recordó la hoy titular del programa Con permiso.

Y es que tras ser despedida de Ventaneando, Figueroa no pudo conseguir trabajo tan fácilmente, hecho que le atribuye a Pati Chapoy: “Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…), tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo”.

