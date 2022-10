“Mañana ya no existe”: Daniel Bisogno aseguró que éxito de Eduin Caz y Grupo Firme es efímero

Al presentador de 'Ventaneando' no le hizo gracia el tema 'A mi modo', con el que Grupo Firme contesta a sus detractores Foto: Instagram

Grupo Firme está viviendo un momento de auge, como quedó comprobado en su reciente presentación masiva que tuvo en la plancha del Zócalo de Ciudad de México el pasado mes de septiembre, donde logró congregar a casi 300 mil personas.

La presentación que lideró el vocalista de la banda, Eduin Caz, causó revuelo en la opinión pública, pues mientras algunos celebraron que las autoridades dispongan de un evento de esparcimiento gratuito para los ciudadanos, muchos otros en redes sociales criticaron ‘el ejemplo’ que le estaría dando la banda a la sociedad.

Y es que se conoce que Eduin Caz y compañía gustan de consumir alcohol en sus presentaciones musicales, por lo que el evento multitudinario en la capital del país no fue la excepción, concierto donde el vocalista hizo gala de su fama de bebedor.

A finales de septiembre pasado, Grupo Firme logró congregar a casi 300 mil personas, rompiendo un récord de asistencia Foto: Reuters

Tras el show y ante los comentarios negativos, el intérprete de Ya supérame comentó en sus Instastories que la mayor parte de las personas que les “tiraron” son mexicanos, algo que no entiende, pues su música no afecta a nadie.

“Me siento como triste y desilusionado porque uno es buena persona, no es malo, y todo lo que hago, lo hago de buena fe y pues casi la mayoría que tiraron pues son mexicanos, ¿Qué pedo?, ¿Qué les duele?”, dijo en el clip.

Tras las críticas, la banda de regional mexicano lanzó un nuevo tema titulado A mi modo, donde responden a las críticas de los ‘haters’ y defienden su manera de ver la vida.

“Desde el día en que me dejó de importar el qué dirán vivo mucho más a gusto sin pensar en los demás. No tengo la obligación de buscar caerles bien, si el dinero está en mi cuenta, yo no sé qué les molesta lo que quiera hacer con él”, se escucha en el nuevo lanzamiento de la agrupación.

Luego de presentar la nota del tema en el programa Ventaneando, sus conductores cuestionaron la altura moral de Eduin Caz para haber dedicado la canción a sus detractores.

Fue Daniel Bisogno quien arremetió contra el cantante pues aseguró que es un artista de fama pasajera y no le auguró un futuro dentro del medio musical, por lo que pronto sería olvidado por el público.

Eduin Caz comenzó a consumir bebidas alcohólicas a raíz del éxito de Grupo Firme (Foto: Instagram)

Quien primero comentó al respecto fue Pedro Sola, y así cuestionó: “¿De qué sirve su talento si al rato le da una cirrosis hepática”. Por su parte Linet Puente recordó que el artista tuvo una afectación tras la cual le recomendaron moderar su consumo de alcohol.

“Pues si ya estuvo en el hospital y el doctor ya le dijo que no puede beber y a los dos días le escribió ‘no sea malo, déjeme beber’”, señaló la reportera respecto al famoso que recientemente se lesionó tras ejecutar el famoso ‘Anitta Challenge’.

Fue entonces que Daniel Bisogno cuestionó si la carrera de Grupo Firme y Eduin Caz tendrá el valor artístico suficiente como para permanecer muchos años más en el gusto del público que los ha posicionado como un fenómeno actual de la música de banda.

“Lo curioso es lo efímero que es la carrera. Hoy en día, público querido, es que a este que ven aquí, mañana ya no existe. Ese es el problema, lo efímero que son los artistas de hoy en día por la falta de talento, duran un día con dinero y al otro no”, sentenció el colaborador de Pati Chapoy.

Asimismo, el presentador comparó el éxito de Eduin Caz con el de un famoso ‘One Hit Wonder’, el cantante Psy, famoso por su tema Gangnam Style, con el que logró gran notoriedad en el mundo durante la primera década del siglo. “El éxito es efímero, como estuvo con el Gangnam Style no se les olvide “, recalcó.

