Juan José Origel aseguró que él le dio trabajo a Daniel Bisogno para que después entrara a ‘Ventaneando’

El presentador aseguró que Daniel entró al medio gracias a él (Fotos: TV Azteca)

Ventaneando se ha consagrado como el programa de espectáculos más longevo y popular de la televisión mexicana, sin embargo los escándalos que han protagonizado algunos de sus ex conductores después de su salida de TV Azteca ha generado grandes polémicas debido a constantes guerras de egos que ahora hasta ha ventilado quién ha metido a quién al espacio de Pati Chapoy.

Muestra de ello es lo recientemente comentado por Juan José Origel en su programa Con Permiso, pues al estar comentado la reciente entrevista de Daniel Bisogno en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda -donde aseguró que el intercambio de talentos entre televisoras no es tan bueno, ya que Laura G “no la da”-, Martha Figueroa aseguró que “él quién era” y que lo “peor” es que Pepillo “lo había metido”.

Es de dominio público que el programa inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa. Por lo que El Muñeco, según los presentadores, habría entrado siendo un asistente personal y como un favor que le realizó a otra importante artista.

El presentador entró tiempo después de que se estrenara el formato en TV Azteca (Foto: TV Azteca)

“Tú lo llevaste a TV Azteca”, externó Figueroa, a lo que Origel agregó: “No, estás equivocada ja, ja, ja” para que después su compañera le recordara que lo había hecho como un favor a Angélica Ortiz, ya que es su sobrino.

“Yo cuando salí de Azteca, después de mí pues ya ni me querían acuérdate. Tú y todos hablaban mal de mí, acuérdate. Yo estuve un año en Ventaneando y cuando salgo me hicieron mierd*. Ahora ya me quieren, por que yo no soy rencoroso, ni tampoco Pati pero como fue tan dura mi salida tuvieron que hacer Ventaneando Millonario”, agregó Juan José Origel.

El ex titular de La Oreja no dudó en seguir agregando información, pues el tema ya había comenzado a ser abordado, pero Figueroa seguía buscando la controversia “Todo eso sí, pero también cuando estábamos en Ventaneando tú de pronto dices ‘Hay un muchachito’, tú tenías tu Juan Ríos de la Fuente que antes era Daniel Bisogno”.

El programa inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

“Lo que quiere decir ella es que cuando yo estaba en mi programa Hablar por hablar, la que me habla es Angélica Ortiz, mamá de Angélica María, y me dice ‘Oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo, entonces yo le doy trabajo a Bisogno ahí en el programa. De mi salida entra Álvaro Cueva y después Bisogno”, comentó.

La deteriorada relación de Daniel Bisogno con TV Azteca

Tras la salida de la jefa de contenidos de la televisora del Ajusco, Sandra Smester, más de uno ha levantado la voz en contra de su paso, siendo el conductor de espectáculos uno de los más controversiales pues ha amenazado con destapar una serie de cosas que podrían poner en riesgo su empleo en su nueva televisora, Telemundo, y hasta algunos de los talentos a los que ella le dio trabajo como William Valdes y Laura G.

“Sugiero que ni siquiera se atrevan a mencionarme con respecto a quienes se fueron porque si yo hablo entonces si arde Troya con la clase de marranadas que a mí me hicieron. Cuidado porque si yo hablo, me conocen público querido. ¡Yo sí tengo los pelos de la burra en la mano!”, tuiteó para después agregar:

"El Muñeco" amenazó con revelar cosas de la ejecutiva (Fotos: Ventaneando)

“Y pronto saldrán a la luz todas las marranadas y perversiones de estos seres tan nauseabundos, perversos e incapaces. Y digo marranadas por qué eso es lo que hacen los marranos. Que le siga buscando y cuando yo cuente todo se quedará sin trabajo toda su marrana vida. ¡Búsquenle!”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: