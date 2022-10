De Michael Jackson a Whitney Houston y María Callas, cómo son los shows que dan nueva vida a las estrellas con hologramas

Ahora, gracias a la tecnología, artistas fallecidos pueden seguir brillando en conciertos. (Especial Infobae // Jovanny Pérez)

Un sentimiento de asombro o miedo podría causar frente a los espectadores ver cantar a una leyenda de la música que falleció. Algunas empresas están haciendo esa experiencia posible utilizando una tecnología que es capaz de traer a tus estrellas de la música de regreso de la muerte.

Los avances tecnológicos han permitido realizar cambios positivos no sólo en la medicina, también en aspectos de la vida cotidiana como el entretenimiento, en donde cada vez las cámaras de video y la luz sorprenden con proyectos audiovisuales en los espectáculos musicales en vivo y los juegos de realidad virtual.

Así llegaron los hologramas, impresionantes proyecciones 3D que permiten ver cualquier imagen sobre un escenario. Gracias a esta tecnología, los asistentes a un concierto tienen la oportunidad ver una vez más a sus artistas favoritos que partieron del mundo terrenal a través de conciertos que podrían ser considerados de otro nivel.

Las giras de los artistas representan más del 80 por ciento de sus ingresos. De acuerdo con la revista The Rolling Stone, los hologramas de Frank Zappa en 2019 permitieron vender entradas de USD 125 dólares, mientras que la gira del cantante estadounidense Roy Orbison logró vender mil 800 asientos por cada noche de concierto, generando más de USD 35 millones de dólares.

Conciertos con hologramas

La historia de los hologramas se remonta al siglo XVI, cuando ingeniosos productores de teatro encontraron una manera de proyectar personajes sobre el escenario gracias a un panel de vidrio reflejante. Esta técnica se conoce como Pepper’s Ghost y consiste en colocar una pared de vidrio inclinada a través de un estrecho espacio, con una cabina que está abajo de las tablas.

Y es que en ese lugar escondido ante los ojos del público había una persona con un proyector cuya luz iluminaba de manera directa al actor para mandar el reflejo a la superficie e interactuar con los integrantes de la obra. La primera vez que se escuchó sobre esta ilusión innovadora fue en 1584 por el científico Giambattista Della Porta, pero no fue hasta tres siglos después cuando la técnica se popularizó en el teatro por John Henry Pepper, de ahí su apodo.

Muchos artistas han recurrido a esta técnica en sus espectáculos. En 2012, Snoop Dogg dejó sin palabras al público de Coachella cuando mostró un holograma de Tupac Shakur, quien perdió la vida en 1996 víctima de asesinato. En esa ocasión, el intérprete de Grandes Ligas aumentó la sensación de realidad con ayuda de Computer Generated Imagery [CGI] -imágenes generadas en un ordenador utilizadas para efectos visuales en películas y videojuegos.

Aunque el Pepper’s Ghost ha demostrado su funcionalidad, es complicado de emplear en giras, por lo que algunos productores prefieren usar la Imagen renderizada que consiste en proyectar una imagen grabada en 2D sobre un espacio en específico para convertirla en 3D. Esta técnica es mucho más moderna, pues solo se necesita un buen proyector que brinde una imagen brillante y nítida de un objeto o de un artista famoso.

No obstante, su funcionalidad también es limitada, pues resulta más complicado que las imágenes se desplacen sobre el escenario. Por esa razón, suelen proyectarse en conciertos a figuras del espectáculo que fallecieron acompañados de una gran banda musical en vivo, aumentando así el realismo.

Foto ilustrativa del proceso Imagen renderizada. (Captura de YouTube)

De la tumba al escenario: los artistas con su propio holograma

Desde que la tecnología de hologramas se comenzó a utilizar en el mundo del entretenimiento, muchos productores han decidido experimentar nuevos espectáculos en honor de algunos cantantes fallecidos. Fue en 2009 cuando Michael Jackson perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en su mansión de North Carolwood. Su partida conmocionó al mundo entero, ya que se encontraba preparando su esperado regreso a los escenarios con una gran gira mundial.

En 2014 ocurrió algo mágico sobre el escenario de los Premios Billboard, cuando una imagen del Rey del Pop apareció sobre el escenario gracias a un holograma que interactuó con un grupo de bailarines mientras cantaba Slave to the Rhythm.

Hasta el momento se desconoce qué técnica se usó para revivir al famoso cantante, pero se presume que los productores recurrieron al Pepper’s Ghost.

Whitney Houston en La Voz

En 2020, un grupo de productores fue más allá cuando lanzaron la gira mundial de Whitney Houston, la famosa intérprete de I will always love you que murió en 2012 a los 48 años de edad por un fallo cardiaco. Gracias a los hologramas, miles de fans de la famosa intérprete han tenido la oportunidad de cantar sus canciones en “vivo” haciendo un recorrido desde sus comienzos en la música disco hasta sus memorables baladas gracias a la gira “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”.

Pero eso no es todo, hace unos años Christina Aguilera sorprendió a los asistentes de La Voz con un dueto con Whitney Houston, quien apareció en el escenario luciendo un espectacular vestido blanco. Lamentablemente, ese momento de aquella inolvidable noche no fue transmitido en televisión debido a que los herederos de la cantante consideraron que no tenía la calidad suficiente para honrar su memoria.

El Rey del Rock

Michael Jackson y Whitney Houston no son los únicos cantantes estadounidenses que cuentan con su holograma, también Elvis Presley. Fue hace algunos años cuando el Rey del Rock and Roll sorprendió a sus fans con su regreso a los escenarios tras casi cinco décadas desde su partida. El cantante apareció junto a Celine Dion en un programa especial de American Idol.

Mucho se ha especulado sobre la probabilidad de que sus herederos acepten hacer un holograma que pueda ser utilizado en diversos espacios de entretenimiento. También el cantante podría llegar a todas partes del mundo gracias a la producción, de un espectáculo póstumo.

El intérprete de "Can't help falling in love" murió el 16 de agosto de 1977 a los 42 años de edad. (Captura YouTube)

Callas in Concert

Los hologramas, demás del pop, la balada y el rock and roll, también encontraron un lugar en la ópera. Y es que desde hace varios años el público ha podido disfrutar de un espectáculo sin precedentes al escuchar y ver a María Callas, famosa soprano estadounidense que murió hace 45 años. Su show, que ha recorrido varias partes del mundo, como Londres, París, Amsterdam y la ciudad de Buenos Aires, donde ofreció sus interpretaciones más famosas junto a una majestuosa banda en vivo.

La magia del retorno de la diva se desarrolló gracias a la compañía BASE Hologram, que empleó un láser de alta tecnología militar aplicada al campo del espectáculo.

Maria Anna Cecilia Sofía Kalogeropoúlou murió el 16 de septiembre de 1977 en Francia. (Captura YouTube)

El regalo de Kim Kardashian

De hecho, los hologramas también han trascendido fuera del medio artístico internacional, pues en 2020 Kanye West conmovió a su entonces esposa, Kim Kardashian, con una imagen 3D de su padre, Robert Kardashian, por su cumpleaños. El famoso abogado murió en 2003, dejando a la socialité, su madre y sus dos hermanas, Khloé y Kourtney, completamente solas.

“Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más considerado de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. ¡Es tan realista! Lo vimos una y otra vez, llenas de emoción”, tuiteó la empresaria.

En el video se puede observar al abogado dirigiendo unas palabras de cariño para su hija. De hecho, mencionó que estaba muy orgulloso de ella por todo lo que había logrado, en especial por decidir continuar con sus pasos como representante legal; título que recientemente obtuvo.

Fotografía del holograma de Robert Kardashian, quien murió el 30 de septiembre de 2003. (Captura de Twitter: @kimkardashian)

Otros famosos que cuentan con hologramas son Héctor Lavoe, la reina del TexMex, Selena Quintanilla, Diego Verdaguer, y hasta José José, el “Príncipe de la Canción” que en septiembre envió un mensaje en donde expresó la alegría que le causaba que su música aún vivía en el corazón de sus seguidores.

La ilusión óptica fue realizada por una empresa mexicana bajo la dirección creativa de Manuel Ibarra, quien recurrió a la técnica de mapping en donde Rafael Sigler realizó el doblaje.

Algunos de los más grandes celebridades también han utilizado los hologramas como un recurso durante sus presentaciones para hacer colaboraciones a distancia cuando las condiciones no les han permitido viajar.

Los espectáculos con hologramas han cautivado a una gran cantidad de seguidores de las estrellas que fallecieron, sin embargo, no todos se han entusiasmado con la idea. Algunos de los críticos más especializados han considerado a las giras con hologramas como una nueva modalidad de “esclavitud fantasma”.

Seguir leyendo: