Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso y reconoce a los pueblos originarios como la grandeza de México

Claudia Sheinbaum se lanza contra la oposición por visita de Isabel Díaz Ayuso en México. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este sábado 9 de mayo de 2026, el decreto para la restitución de 239 hectáreas al pueblo Yaqui en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, con lo que el gobierno acumula 45,794 hectáreas devueltas en siete años. En ese mismo acto, la mandataria criticó a quienes organizaron la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y reivindicaron la figura de Hernán Cortés, a quien calificó como símbolo de “discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”.

Sheinbaum: “México inició mucho antes de que llegaran los españoles”

La presidenta señaló que un grupo de mexicanos -en referencia a políticos de derecha- trajo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quienes aprovecharon para reconocer a Hernán Cortés como figura histórica. Para Sheinbaum, esa postura implica que ese grupo cree que “México inició cuando llegaron los españoles”.

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“Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo fue: primero, que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra; y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”, dijo la mandataria.

Claudia Sheinbaum se lanza contra la oposición por visita de Isabel Díaz Ayuso en México. (Foto: Presidencia)

Frente a esa lectura de la historia, Sheinbaum sostuvo que la grandeza de México viene de los pueblos originarios, no de la Conquista. La Cuarta Transformación, agregó, lo reconoce en la propia Constitución, donde los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho y reciben recursos directos a través del FAISPIAM.

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45,794 hectáreas restituidas al pueblo Yaqui en siete años

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Edna Elena Vega Rangel detalló que las tierras entregadas entre 2019 y 2026 se distribuyen en cinco decretos firmados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por Sheinbaum, y superan las 20 mil hectáreas que se habían planteado como meta inicial.

Además, Vega Rangel anunció que están en proceso de sumarse otras 7,890 hectáreas de los terrenos “Las Palomas”, “El Tigre” y una reversión de expropiación, lo que llevaría el total a 53,444 hectáreas devueltas al pueblo Yaqui.

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El director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, precisó que la inversión total del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui asciende a 18,356 millones de pesos. Entre las obras financiadas destacan:

El comedor escolar de Bahía de Lobos, con una inversión de 24 millones de pesos para beneficio de 112 niñas y niños.

El Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego, con una inversión de 300 millones de pesos en 2026.

Cuatro casas y seis comedores escolares, más un comedor universitario indígena, con una inversión acumulada de 114 millones de pesos.

Un camino artesanal de 18 kilómetros con inversión de 125 millones de pesos para conectar las comunidades de Pótam, Ráhum y Huírivis.

106 millones de pesos para pescadores: 303 embarcaciones, tres unidades móviles de refrigeración y 20 contenedores isotérmicos.

Claudia Sheinbaum se lanza contra la oposición por visita de Isabel Díaz Ayuso en México. (Foto: Presidencia)

Acueducto, comedor escolar y plan agrícola para las comunidades

Sheinbaum también inauguró el Comedor Escolar de la Niñez y entregó avances del acueducto de agua potable para las comunidades del pueblo Yaqui. Advirtió que el equipo de la Conagua, encabezado por el director Efraín Morales y por Aarón Mastache, permanecerá en la zona hasta que el agua llegue a la última vivienda.

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La mandataria anunció un plan agrícola para fortalecer la producción de trigo, otros cultivos y la pesca. Para ello instruyó a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Columba Jazmín López Gutiérrez y al comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, a dar acompañamiento a las comunidades.

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño agradeció a la presidenta dar continuidad al Plan de Justicia que arrancó con el pueblo Yaqui en 2021. El gobernador tradicional de Pótam, Juan Saviva Amarillas, también agradeció la presencia de la jefa del Ejecutivo federal y su gabinete en el campo pesquero de las comunidades.

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