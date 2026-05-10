Christian Nodal conmueve en redes sociales con habitación preparada para su hija Inti

Las imágenes difundidas por el artista generaron una amplia repercusión en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto los detalles del espacio como el gesto de dedicación hacia su hija. (Instagram/@nodal El Forajido)

El cantante Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram el cuarto que preparó para su hija Inti, mostrando una decoración personalizada y lujosa en su residencia de Magnolia, Texas.

Las imágenes difundidas por el artista generaron una ampliareacción en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto los detalles del espacio como el gesto de dedicación hacia su hija.

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En la publicación, se observa un cuarto con tonos rosas y elementos inspirados en el estilo “El Forajido”. En el centro de la habitación destaca una cama con un letrero que dice “Inti”, además de una cuna adornada con un cobertor color rosa y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Del techo cuelgan pequeñas nubes y en la pared decorada con cactus, hay luces en forma de foquitos, elementos que aportan un ambiente acogedor y creativo.

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En el video se muestra la habitación de Inti, hija del artista Nodal. Se exhibe un armario con prendas y calzado en tonos claros. La decoración presenta una cuna con ropa de cama con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un mural de paisaje desértico en tonos rosados adorna una pared, junto a figuras de cactus y un cuadro con un sol y girasoles. Un libro infantil ilustrado con figuras de cactuses y un padre con una niña complementa el espacio. El contenido es una revelación de un espacio privado. (Instagram/@nodal)

¿Cómo es la nueva habitación de Inti la hija de Nodal?

El acogedor dormitorio de Inti presenta un vibrante mural de desierto con montañas y cactus, complementado por nubes decorativas iluminadas en el techo y muebles modernos, creando un ambiente sereno. (Instagram/@nodal El Forajido)

La habitación cuenta con un baño propio, equipado con un pequeño jacuzzi. También se aprecia un cuadro de un sol rodeado de nopales, en referencia al nombre Inti, que en quechua significa “Sol” y hace alusión al dios solar en la mitología incaica.

El guardarropa exhibe prendas y zapatos, mientras que frente a la cama hay una pantalla grande y un libro ilustrado con la imagen de un padre y su hija.

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En una de las páginas del libro se lee: “Poquito a poco el forajido soñador volvió... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”.

Detalles de la decoración y significado

El diseño del cuarto integra elementos que reflejan la personalidad de Nodal y su vínculo con Inti. La presencia del letrero con el nombre de la niña, la cuna personalizada y los detalles como la imagen de la Virgen de Guadalupe y las nubes colgantes, fueron interpretados en redes como símbolos de protección y ternura. Los cactus y la iconografía del sol refuerzan la conexión cultural y familiar que el cantante quiso plasmar en el espacio.

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El baño privado y el jacuzzi añaden un toque de lujo, mientras que la disposición de juguetes, libros y prendas infantiles refuerzan la intención de crear un entorno cómodo y funcional para la convivencia. La publicación exhibe no solo el resultado estético, sino también la expectativa de Nodal por la llegada de su hija y el deseo de compartir tiempo de calidad en ese ambiente.

Contexto familiar y expectativa de convivencia

La cantante Cazzu con su hija Inti en brazos. (Captura de pantalla)

Nodal ha reiterado públicamente la importancia de su rol como padre y su deseo de fortalecer el vínculo con su hija.

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Las imágenes del cuarto fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra de amor y compromiso, en un escenario marcado por acuerdos legales y la distancia geográfica.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Nodal permitió conocer un aspecto más íntimo de su vida y generó una respuesta emocional entre sus seguidores, quienes expresaron admiración y buenos deseos.

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Aunque también hubo críticas mixtas respecto al conflicto de Nodal con Cazzu la madre de la niña y el gusto del cantante en general para la decoración.