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Se pinta de azul el Azteca: Cruz Azul anuncia boletos agotados para la vuelta ante Atlas

Los rojinegros llegan con desventaja y necesitan una remontada histórica ante más de 80 mil aficionados cementeros

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La Máquina aseguró un Estadio Banorte completamente azul tras agotar todas las entradas en lo que podría ser el último juego de Liga MX antes del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero
La Máquina aseguró un Estadio Banorte completamente azul tras agotar todas las entradas en lo que podría ser el último juego de Liga MX antes del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

La expectativa por el partido de vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas ha alcanzado su punto más alto. El club cementero confirmó que las entradas para el encuentro de este sábado están completamente agotadas, asegurando un Estadio Azteca lleno y teñido de azul.

La afición respondió de manera contundente al llamado de La Máquina, que busca el pase a semifinales apoyada por un ambiente inmejorable en las tribunas.

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(Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)
Cruz Azul llega al partido de vuelta con una ventaja de 3-2 en el marcador global. (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

Con una ventaja de 3-2 tras el partido de ida, Cruz Azul llega con confianza para dar el último paso rumbo a la antesala de la final. El club invitó a sus seguidores a vestir la camiseta azul y prometió un ambiente de fiesta.

Lleno total y ambiente celeste en el Coloso de Santa Úrsula

La venta total de boletos garantiza un Estadio Banorte abarrotado, donde la afición de Cruz Azul promete hacerse sentir desde el primer minuto.

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  • El club compartió en redes sociales la noticia del sold out, invitando a sus seguidores a “pintar de azul” el estadio.
  • Promociones y descuentos en productos de la tienda impulsaron aún más la convocatoria.
  • El ambiente festivo se verá reforzado por la recomendación de llegar con anticipación, ya que no habrá acceso a estacionamiento.
Cruz Azul regresa al Estadio Azteca tras coincidencia con concierto de Alejandro Fernández
La directiva del club invitó a los hinchas a vestir la camiseta azul para “pintar de azul” el Estadio Azteca y crear un auténtico fortín celeste. (Club de Futbol Cruz Azul)

La directiva y la afición buscan que el Azteca se convierta en un auténtico fortín celeste, con un solo objetivo: empujar al equipo a semifinales.

Atlas ante el peso del Azteca

El panorama para Atlas se muestra complejo, ya que no sólo enfrentará la desventaja en el marcador global, sino también un entorno totalmente adverso.

  • Los rojinegros necesitan ganar por dos goles o más para clasificar.
  • El historial como visitantes en el torneo no les favorece y ahora deberán sobreponerse al aliento de más de 80 mil cementeros en las gradas.
  • El técnico, Diego Cocca, y la plantilla saben que cualquier gol recibido podría ser fatal.
Atlas enfrenta un reto doble: necesita vencer a Cruz Azul por dos goles o más y superar la presión de más de 80 mil espectadores celestes. REUTERS/Eloisa Sanchez
Atlas enfrenta un reto doble: necesita vencer a Cruz Azul por dos goles o más y superar la presión de más de 80 mil espectadores celestes. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Atlas tendrá que desafiar tanto el resultado como el ambiente para intentar una remontada histórica.

Último partido en casa antes del Mundial

Además del pase a semifinales, el partido tiene un tinte especial: podría ser el último encuentro de Cruz Azul en el Azteca antes de que el estadio se entregue a la FIFA para los preparativos rumbo al Mundial 2026.

  • La directiva informó que el inmueble sólo estará disponible hasta el 13 de mayo.
  • El club y la afición buscan despedirse de su casa con una victoria y el boleto a la siguiente ronda.
Estadio Banorte
Cruz Azul y su hinchada buscan despedirse del Estadio Azteca con una victoria que los clasifique a semifinales. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Con todo en juego, Cruz Azul y su gente se preparan para vivir una jornada que anticipa ser inolvidable para la afición y puede marcar el rumbo del torneo.

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