Omar Chaparro compartió su sentir al encarnar en versión de holograma a Diego Verdaguer (Foto: Especial)

Ya pasó medio año desde el lamentable fallecimiento del querido intérprete argentino, Diego Verdaguer a causa de algunas complicaciones de salud relacionadas al COVID-19. Poco después de la muerte se dio a conocer que su esposa Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria estarían en la gira Siempre Te Amaré Tour 2022.

Sin embargo, uno de los hechos que causó intriga entre los millones de fanáticos del intérprete de Volveré, La ladrona, Voy a conquistarte, entre varias más, fue cuando se dio a conocer que Omar Chaparro interpretaría a Diego Verdaguer con un holograma, por lo que el famoso actor relató cómo fue encarnar a la emblemática celebridad.

Fue en una entrevista para el programa De Primera Mano, donde Omar Chaparro señaló que fue la misma Amanda Miguel quien lo contactó para solicitarle que se caracterizara del también famoso productor mexicano para poder realizar un holograma de él y hacer posible que se ‘presentara’ en el escenario.

“Amanda me habló, me dijo que me quería pedir un favor especial, me comentó lo de la gira de conciertos y querían traer a Diego a través de un holograma”, resaltó el conductor de Tu-Night con Omar Chaparro.

Durante la entrevista con el matutino de Imagen Televisión, el también humorista mexicano de 47 años afirmó que Amanda Miguel fue quien le hizo esta petición por la gran amistad que tuvo con Diego Verdaguer, además de que tienen ciertos rasgos fáciles similares entre sí, por lo que, ‘’sin pensarlo dos veces’', aceptó a la propuesta.

Sobre como fue encarnar la viva imagen de su “amigo”, el actor de No Manches Frida indicó que esta fue realizada por una maquillista profesional mexicana, quien tuvo que trasladarse a Los Ángeles para realizar el trabajo, tardándose alrededor de tres horas para dejarlo lo más parecido al cantante argentino.

Poster oficial de la gira (Foto: Cortesía de DIAM Music)

”Me caracterizaron, tardamos, no sé, cerca de tres horas, tres horas y media, más los diferentes vestuarios. Hicimos tres canciones”, subrayó Omar Chaparro.

Para finalizar expresó su admiración por Amanda Miguel y Ana Victoria por buscar la manera de que el legado de Diego Verdaguer siga vivo, al mismo tiempo que lidian con el dolor de su trágica pérdida: “Ambas están sumando esfuerzos entre ellas para trascender este dolor y seguir el legado que dejó Diego”, remató.

Cabe recordar que en una pasada edición de De Primera Mano, Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer, dio algunos detalles íntimos de la participación de Omar Chaparro dando vida a su padre durante la gira Siempre Te Amaré Tour 2022.

“Tener un actor que se parezca lo más posible porque es la única forma [...] que exista una presencia física para que se pueda manipular, entonces los hologramas más importantes se han hecho de esa forma”, remarcó la intérprete de Yo no lloro por llorar.

Las cantantes comenzaron a llorar cuando hablaron del duelo por Diego Verdaguer (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En esa ocasión la también empresaria mexicana-estadounidense de ascendencia argentina no perdió la oportunidad de agradecer todo lo hecho por Omar Chaparro durante el duelo de la dinastía Verdaguer, pues reitero que siempre fue un cercano a sus progenitores.

“Nos acompañó en este doloroso proceso porque te imaginarás lo que fue grabar eso, dirigirle, ayudarle a que los movimientos dentro de lo que se pudiera se parecieran un poco, para el propio Omar fue muy fuerte. Lo hicimos más que para que se pareciera a papá, para que sintiera la gente su energía y espiritualidad”, resaltó sobre el actor de 47 años.

