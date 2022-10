Lo que usted ve en Disney Plus le permitirá a la empresa personalizar su visita a los parques de diversiones

La empresa quiere aprovechar esta información para mejorar las experiencias en los parques.

Los datos son el centro del poder en la actualidad, porque permite que las marcas tengan mucha más certeza de lo que quieren sus usuarios a futuro y de esta forma enfocar sus estrategias de marketing y productos. En Disney lo tienen claro y van a sacar provecho de eso para llevar la información de su plataforma de video a los parques.

El CEO de Disney, Bob Chapek, comentó a The Wall Street Journal cuál es el plan de la compañía para basarse en los hábitos de visualización de los usuarios de Disney+ para entregar una mejor experiencia en los parques de diversión y viceversa.

“Si está en Disney Plus, debemos estar al tanto de lo que sucedió, lo que experimentó, lo que le gustó, la última vez que visitó un parque y viceversa. Cuando estás en un parque, debemos saber cuáles son tus hábitos de visualización en Disney Plus”, explicó el dirigente.

El ejemplo que mencionó Chapek es la atracción de Piratas del Caribe, que podría rastrear si una persona participó para luego ver si eso sirve para impactar en el contenido que ve en la plataforma de streaming.



“Lo que obtienes es una programación especial adaptada a Piratas del Caribe que sería única para personas como tú y que está personalizada según tus preferencias”, aseguró.

De momento no se sabe cuándo iniciará a concretarse este plan, pero el directivo confirmó que en la empresa ya se están haciendo todos los esfuerzos para hacerlo realidad.

Además, esta no es la primera vez que la compañía muestra su intención de hacer algo similar, porque Chapek ya había dicho en septiembre de este año que quiere unir “las dos partes de Walt Disney Company en una, para una experiencia común de los visitantes” en su servicio de streaming y sus parques.

Disney se acerca al metaverso

Sin mencionar nunca esta palabra, la empresa ha dado muestras de que su intención es incluir las nuevas tecnologías y formas de desarrollo a sus productos, como puede ser está integración de datos virtuales con experiencias físicas.

Pero también, la compañía ya lanzó su primer cortometraje de realidad aumentada llamado Remembering en Disney Plus, así como los lentos de RA que se les entregan a los visitantes para acceder a algunas atracciones en los parques.

A todo esto se suman las intenciones de entrar en el mercado de los NFT y la contratación en febrero de este año de Mike White, para que dirija los planes enfocados a la próxima generación tecnológica.



Plan con publicidad de Disney+

El servicio con publicidad que iniciará el próximo 8 de diciembre costará en Estados Unidos 7.99 dólares por mes, el mismo precio que cuesta una membresía de Disney+ ahora en aquel país, mientras que la versión sin publicidad costará 10.99 por mes.

Disney dice que no incluiría anuncios en todo el contenido de su catálogo. Todo arrancaría con spots de 15 y 30 segundos. Además, los anuncios no se mostrarán en los perfiles de niños.

Asimismo, se dio a conocer los planes básicos que contarán con anuncios y estarán conformados de la siguiente manera: Disney Plus + Hulu por 9.99 dólares; Disney Plus + Hulu + ESPN Plus por 12.99, además de otro paquete que contempla Hulu + Live TV + Disney Plus + ESPN Plus (con anuncios), tendrá un costo mensual de 69.99 dólares.

Hasta el momento no se ha confirmado si Disney Plus y Star Plus también ofrecerán estos paquetes más baratos y con anuncios para la región de Latinoamérica.

