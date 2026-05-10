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La Mansión VIP: ellas son las participantes con hijos que festejarán el Día de las Madres en la gran final

La emotividad se apodera del reality con dos mamás entre las aspirantes al premio mayor

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Collage: una mujer y una niña con rostro pixelado en un patio; otra mujer con un bebé de rostro pixelado en un garaje, junto a un SUV y un coche de juguete.
Entre quienes permanecen en competencia, destacan Aída Victoria Merlano y Ellie (Eli) Esparza, ambas reconocidas no solo por su trayectoria, sino por haber dejado a sus hijos para participar en el reality. (Imagende referencia Infobae/captura de pantalla Instagram @eliesparzaa @aidavictoriam)

En la gran final de La Mansión VIP 2026, el foco está puesto sobre las madres participantes, ya que la contienda coincide con la celebración del Día de las Madres. Entre quienes permanecen en competencia, destacan Aída Victoria Merlano y Ellie (Eli) Esparza, ambas reconocidas no solo por su trayectoria, sino por haber dejado a sus hijos para participar en el reality.

La lista oficial de finalistas publicada el 8 de mayo incluye a Aída Victoria Merlano y Ellie Esparza, mientras que otras concursantes madres como Niurka Marcos y Jaidi Rodríguez ya no están en contienda. Niurka fue la primera eliminada.

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Estas dos participantes sobresalen por el sacrificio personal que implica dejar a sus hijos para competir por el premio de dos millones de pesos.

Esparza es madre de Nathan y Navani, a quienes dejó en Estados Unidos. Por su parte, Merlano se separó temporalmente de su bebé de ocho meses. Ambas historias han generado empatía y respaldo del público, que ha seguido de cerca su desempeño y evolución en el reality.

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Eli Esparza reacciona a un mensaje de sus seguidores en una habitación de La Mansión VIP. (La Mansión VIP/@eliesparzaa Instagram)

El papel de la audiencia y los votos

El formato de La Mansión VIP otorga un rol central a la audiencia, que puede votar y aportar económicamente mediante super chats. En los últimos días de competencia, estos aportes han duplicado su valor, lo que puede modificar la tabla de posiciones hasta el último momento.

La interacción constante de los seguidores resulta determinante para definir quién avanza y quién queda fuera.

La comunidad digital de cada concursante se moviliza tanto para votar como para aportar recursos económicos, lo que añade un componente de competencia fuera de cámara. Esta dinámica ha sido clave para que Esparza y Merlano continúen en el reality y lleguen a la final.

Favoritismo y posiciones rumbo a la final

La tabla de posiciones más reciente ubica a Sol León como líder, seguida de Mazatlán, Ellie Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)
La tabla de posiciones más reciente ubica a Sol León como líder, seguida de Mazatlán, Ellie Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

Ellie Esparza se posiciona como una de las grandes favoritas para ganar la competencia. Su estrategia ha sido evitar conflictos y aprovechar momentos virales, lo que le ha permitido fortalecer su posición y sumar miles de interacciones en cada transmisión.

Las campañas de votación masiva organizadas por sus seguidores la han colocado consistentemente en el top cinco de las encuestas abiertas en plataformas como TikTok y X. Su popularidad se refleja tanto en la cantidad de votos como en la intensidad de apoyo económico, lo que la convierte en una contendiente fuerte para llevarse el premio principal.

Por su parte, Aída Victoria Merlano cuenta con el respaldo sostenido de sus seguidores, en particular de los equipos Barullo y Ruletix, que han intensificado la rivalidad grupal en la última semana de competencia. Merlano ha mantenido su visibilidad y apoyo, aunque no siempre figure en los primeros lugares de las encuestas, gracias a la movilización constante de sus comunidades digitales.

La tabla de posiciones más reciente ubica a Sol León como líder, seguida de Mazatlán, Ellie Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame. Aída Merlano también aparece entre los favoritos del público, consolidando su lugar en la final. Estas posiciones están sujetas a cambio, ya que el resultado final depende de la última ola de votos y super chats, que pueden alterar el rumbo de la competencia en cuestión de horas.

El contexto emocional de la final

La particularidad de esta edición es que la final se desarrolla en el marco del Día de las Madres, lo que ha dado mayor visibilidad y carga emocional a las historias de las concursantes madres.

La decisión de Esparza y Merlano de participar en el reality dejó en evidencia el sacrificio personal que implica buscar el premio mayor, sumando un elemento emotivo y de identificación para buena parte de la audiencia.

El programa ha potenciado la viralidad de sus episodios, con momentos de conflicto, alianzas y estrategias convertidos en tendencia nacional.

La participación directa del público, tanto en votaciones como en aportaciones económicas, distingue a La Mansión VIP de otros formatos de telerrealidad, haciendo que el desenlace dependa en gran medida del apoyo digital y financiero de cada comunidad de seguidores.

Expectativas para la definición

En la última semana, la producción anunció que los puntos obtenidos entre el 7 y el 8 de mayo tuvo doble valor, lo que incrementó la expectativa y la presión sobre los finalistas. Esta medida ha generado un ambiente de competencia intensa, donde cualquier cambio en el respaldo del público puede definir al ganador o ganadora de la temporada.

La gran final se transmitirá este domingo 10 de mayo a las 19:00 horas, momento en el que se conocerá quién se lleva el premio mayor. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo, con Ellie Esparza y Aída Victoria Merlano como las madres finalistas que buscarán celebrar el Día de las Madres con un triunfo en el reality más visto del año.

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