Claudia Sheinbaum interrumpe evento por manifestación de la CNTE en Sonora

Claudia Sheinbaum interrumpe evento por manifestación de la CNTE.

“¡De Chiapas a Sonora, con la coordinadora!”, con esta consigna interrumpió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la modernización del canal principal de Navojoa, Sonora, este 9 de mayo de 2026.

La CNTE continúa con la demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, por lo que la presidenta comentó:

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“Para los compañeros que piden bases para telesecundarias, les propongo que con el secretario de Educación y el gobernador de Sonora tengan una reunión para ver ese tema. ¿Les parece bien? ¿Les parece o no? ¿Sí? Bueno, ahí está listo lo de las bases de telesecundaria. Hay de primaria también”.

Ante la insistencia de los manifestantes, la presidenta instó a permitir que el evento planeado se desarrollara: “Nada más sí les vamos a pedir a los compañeros de la CNTE que respeten el evento y después los recibimos, si les parece. Si no, pues no los recibimos. Así de sencillo”.

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