“Un espectáculo de hologramas tiene que ver con la imaginación y la creación de un ‘factor sorpresa’ que se extiende a una experiencia increíble para disfrutar en los próximos años, Whitney no está con nosotros, pero su música vivirá con nosotros para siempre. Sabemos que tomamos la decisión correcta al asociarnos con BASE porque entienden lo importante que es producir un holograma fenomenal. También saben cómo involucrar a sus fanáticos con una experiencia auténtica de Whitney, que resonaría en todo el mundo debido al estatus icónico que creó durante tres décadas. Sus admiradores no merecen menos, porque ella dio nada menos que lo mejor de sí misma”, anunció por escrito Pat Houston, ex manager de Whitney y actual Presidente y CEO de The Estate of Whitney E. Houston.