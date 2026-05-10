México

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
Google icon
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:06 horas de este 9 de mayo a 129 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 10 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 14.2 grados de latitud y -93.244 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante destacar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, señala el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un temblor, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina llega al Estadio Azteca con ventaja de 3-2 sobre los rojinegros

Con la obligación de remontar y ganar por dos goles, los zorros se jugarán la vida ante más de 80 mil aficionados celestes

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina llega al Estadio Azteca con ventaja de 3-2 sobre los rojinegros

Chivas vs Tigres EN VIVO: el rebaño sagrado empata a ceros con los felinos en el segundo tiempo

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en casa a unos Tigres que están cerca de alcanzar la semifinal de la Liga MX en lo que promete ser un duelo emocionante

Chivas vs Tigres EN VIVO: el rebaño sagrado empata a ceros con los felinos en el segundo tiempo

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico se produjo a las 07:23 horas, a una distancia de 12 km de Escuinapa y tuvo una profundidad de 10 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 9 de mayo: manifestantes bloquean la circulación sobre Av. del Árbol

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 9 de mayo: manifestantes bloquean la circulación sobre Av. del Árbol

Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso y reconoce a los pueblos originarios como la grandeza de México

Desde Sonora, la presidenta recordó que en días recientes se intentó reivindicar la figura de Hernán Cortés

Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso y reconoce a los pueblos originarios como la grandeza de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

Encapuchados abren fuego en Tepito, CDMX: autoridades confirman dos muertos y cuatro heridos

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Aseguran cinco toneladas de autopartes y un arsenal de droga tras cateos simultáneos en la GAM

Reportan que casa de Rocha Moya en Culiacán fue tiroteada

ENTRETENIMIENTO

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

Así son las trajineras y paseos temáticos de BTS en Xochimilco

La Mansión VIP: ellas son las participantes con hijos que festejarán el Día de las Madres en la gran final

BTS en México: comienza el segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

Christian Nodal conmueve en redes sociales con habitación preparada para su hija Inti

Es localizado el sobrino de Ricky Yocupicio, vocalista de El Recodo tras varios días desaparecido

DEPORTES

Chivas vs Tigres EN VIVO: el rebaño sagrado empata a ceros con los felinos en el segundo tiempo

Chivas vs Tigres EN VIVO: el rebaño sagrado empata a ceros con los felinos en el segundo tiempo

Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: La Máquina llega al Estadio Azteca con ventaja de 3-2 sobre los rojinegros

Se pinta de azul el Azteca: Cruz Azul anuncia boletos agotados para la vuelta ante Atlas

Qué necesita cada equipo de Liguilla para avanzar a semifinales

Pato O’Ward saldrá segundo en el GP de Indianápolis de IndyCar