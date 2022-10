“Dice la cirquera”: Lía Limón arremetió contra Layda Sansores por no hablar de Ricardo Monreal

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se lanzó en contra de la ex edil de la alcaldía, Layda Sansores San Román (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La edil de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Lía Limón García, se lanzó contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, esto tras arrepentirse de hablar en contra del coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, en el Martes del Jaguar.

A través de su cuenta de Twitter, la edil escribió este domingo 23 de octubre: “Que siempre no, dice la cirquera. Su acuerdo con @Claudiashein es muy evidente, apoyarla y pegarle a los que le compiten a cambio de que no la toquen por todos los malos manejos durante su gestión en @AlcaldiaAO que hemos denunciado”.

Y es que la morenista lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter el pasado sábado 22 de octubre donde pidió al presidente de la Jucopo y también morenista que estuviera atento a su emisión de Facebook, lugar donde transmite el polémico programa de Martes del Jaguar: “Atención Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar”, redactó.

Que siempre no, dice la cirquera.

Esto ocasionó fuertes expectativas entre los seguidores de la morenista, quienes afirmaron que se mantendrían a la espera del programa. Además no profundizó si se trataría de una entrevista o si daría a conocer algunos audios como los difundidos del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Sin embargo, el tuit luego fue borrado por la gobernadora y anunció que no presentará audios ni ningún otro material en contra de Monreal Ávila.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”, redactó este domingo 23 de octubre.

Esto ocasionó diversos comentarios en contra de la gobernadora, puesto que los usuarios afirmaron que entraría en un conflicto de intereses con el propio partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Asimismo, con la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como lo mencionó la edil de Álvaro Obregón.

Cabe mencionar que la molestia de la ahora alcaldesa es porque Layda Sansores San Román era la edil de Álvaro Obregón; sin embargo, se vio envuelta en varias polémicas durante la gestión de la alcaldía.

La gobernadora no presentará audios contra el morenista (Foto: Twitter/@LaydaSansores/@RicardoMonrealA)

“Layda va ahora sobre Ricardo Monreal !!!!”, “Cuidado Gobernadora Layda,no le vayan a querer hacer una comisión para desaparecer poderes en Campeche, ya ve lo sensible que es Ricardito Monreal”, “Como cuandooperó para favorecer al PRIANPRD en el 2021 en las alcaldías de la ciudad de México por ahí va el asunto”, fueron algunos de los comentarios en el tuit de San Román.

Algunos afirmaron que fue el mismo Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió no generar controversia dentro del partido guinda.

“Traducción: Me hablaron de Palacio Nacional y me pidieron no polarizar al interior de Morena. El jaguar se convirtió en gatito”, “No se mal interpreta nada, al contrario. Deja muy claro el por qué de sus anuncios (porque no son sus decisiones). Seguro @RicardoMonrealA ya dobló las manos, o bien, él se las dobló a ustedes. Lo sabremos en los próximos días”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el tuit de la gobernadora donde anunció que no hablaría de Monreal.

Otros especularon que se trataría de una crítica hacia Monreal por la reciente controversia donde se vio envuelto después de posponer la discusión para aprobarse una iniciativa para ampliar el número de días de vacaciones.

