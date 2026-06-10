Chapitos y Mayos abren nuevo frente de guerra en Sinaloa: buscan quebrar sus redes de producción y áreas de reclutamiento

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa se encuentra en un nuevo punto de inflexión que podría provocar que la violencia se extienda a otras entidades en caso de continuar realizándose como hasta ahora.

David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México que un nuevo frente de guerra se abrió en Sinaloa, el cual explica el aumento de la violencia en municipios como Escuinapa, Choix, El Fuerte y Badiraguato, ya que ambas células rompieron una especie de acuerdo que tenían para evitar que sus finanzas se vieran afectadas.

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De acuerdo con el especialista, ambas facciones habían centrado la violencia en Culiacán y Mazatlán con el objetivo de no afectar sus áreas de reclutamiento y de producción de drogas, pero de manera reciente su dinámica ha cambiado. Diversos enfrentamientos en zonas productoras muestran que su dinámica criminal está evolucionando.

“Lo que se está generando son nuevos frentes de guerra. Existía una especie de acuerdo de solo combatirse en la capital del estado y en Mazatlán, pero eso está llegando a su fin y ahora se están disputando el control de municipios en donde tenían presencia, pero que había una especie de acuerdo para seguir manteniendo la actividad criminal”, explicó.

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El CJNG y la presencia de elementos de seguridad también agravan la guerra

Este martes, en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, se registró la explosión de un vehículo en Escuinapa. Foto: Redes sociales

Saucedo advirtió que la escalada violenta se agrava por la intervención de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que han llegado en apoyo a la facción de Los Chapitos. Su ingreso desde el sur de la entidad ha sido uno de los factores que también ha aumentado la violencia en la región en medio de la disputa.

Según el experto, la dinámica entre Los Chapitos y el grupo de Los Mayos se ha vuelto más volátil con la presencia del CJNG, ya su presencia ha provocado que los enfrentamientos sean más constantes. “Hay una invasión de grupos de otras organizaciones delictivas que están llegando en respaldo de los Chapitos”.

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Como tercer factor, Saucedo apuntó a que la concentración de fuerzas estatales y federales ha provocado una reacción por parte de las células criminales, ya que se han enfocado en generar retenes y operativos que también generan tensión.

La guerra podría extenderse a otras entidades: alertó

Grafiti sobre banqueta anunció la alianza del CJNG con la facción de Los Chapitos. (X @thepuni26470896)

Saucedo detalló que en caso de que la guerra continúe como hasta ahora, con la incursión de la violencia en regiones de producción de drogas y de reclutamiento, los enfrentamientos podrían extenderse a otras entidades donde ambas facciones mantienen operaciones.

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“Es posible entonces que ya no solo en Sinaloa, sino en otras regiones de Sinaloa se extienda la guerra. Hay varios estados del país, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, en donde hay tropas de ‘El Mayo Zambada’ y Los Chapitos, pero que no están en ruta de colisión por el momento. Entonces, de mantenerse esta dinámica, el fuego de la guerra llegaría a otros estados”, dijo.

Explota vehículo en medio de la visita de la gobernadora de Sinaloa en Escuinapa

Escuinapa ha sido uno de los municipios que más hechos violentos ha registrado desde mediados del mes de diciembre del año pasado. Tan solo este martes se reportó la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15.

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Medios locales detallaron que el estallido ocurrió cerca de las 04:00 de la mañana, a unos 500 metros de una gasolinera en la que se presume es la misma en la que fueron asesinados un día antes Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años de edad, y su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega, cuando se dirigían a un hospital para atenderse por una picadura de alacrán.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

La explosión ocurrió horas antes de la visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien acudió al municipio para encabezar la Mesa de Seguridad debido al aumento de la violencia.

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Al respecto, dijo que acordó con el alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, el reforzamiento de la seguridad. Además, aseguró que brindaría su respaldo a los habitantes:

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad de aquí, de Escuinapa, de todos sus habitantes, de sus alrededores, y no vamos a dejar solo al municipio. Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”, afirmó.

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Visita de la gobernadora interina de Sinaloa al municipio de Escuinapa. Foto: Facebook / Yeraldine Bonilla

Respecto a la explosión, Saucedo lo calificó como un acto de terrorismo que también tendría como objetivo “calentar la plaza” y generar una crisis en el gobierno.

“En plena visita de la gobernadora interina a Escuinapa se da la detonación de un artefacto explosivo que pudo haber generado bajas civiles. Es un acto de narcoterrorismo que lo que busca es erosionar la imagen de las autoridades, generar conmoción entre la población, obligar a las autoridades a que en Escuinapa haya una concentración mayor de fuerzas federales y estatales para calentar la plaza al mismo tiempo”, aseguró.

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