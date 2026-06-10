Reportan desplome de helicóptero privado en Mazatlán, Sinaloa

Una falla mecánica habría provocado el descenso. Crédito: Redes sociales

Un helicóptero de una escuela particular de aviación se desplomó este miércoles 10 de junio al mediodía en el tramo carretero entre las comunidades de El Quelite y Mármol, al norte de Mazatlán.

Medios locales reportaron el hecho, señalando que el piloto instructor y su alumno eran únicos ocupantes de la aeronave. Preliminarmente se supo que una falla en la sería el motivo del desplome en el estado de Sinaloa.

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Imágenes compartidas por testigos en la zona revelaron el sitio donde ocurrió el hecho, a orillas de un tramo carretero despoblado.

El capitán al mando habría reaccionado ante la caída, logrando estabilizar la nave antes de que tocara tierra, lo que evitó que el incidente dejara heridos, únicamente los daños materiales.

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Cuerpos de auxilio y autoridades se movilizaron al lugar tras recibir el reporte.

Falla mecánica habría causado el desplome, según primeros reportes

Los primeros reportes apuntaron a una avería en la aeronave como origen del desplome. Las autoridades no confirmaron esa versión al cierre de este reporte y las investigaciones para determinar las causas seguían en curso.

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La zona quedó bajo resguardo mientras avanzaban las revisiones en el lugar.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre de la empresa responsable de la aeronave.

Mazatlán registra desplomes de helicópteros desde 2022

No es la primera vez que Mazatlán registra un incidente de este tipo. El pasado 4 de mayo de 2026, un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia en la Cuarta Región Naval de la ciudad tras registrar una falla de potencia en el motor principal durante maniobras de despegue. Ningún tripulante resultó lesionado, según informó la dependencia federal.

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Incidente de vuelo registrado en mayo de 2026.

Tras ese incidente, la Marina activó los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, aseguró el área y ordenó la revisión técnica de la aeronave. La dependencia también abrió procedimientos administrativos para determinar el origen de la falla y deslindar responsabilidades operativas.

En otros hechos, abril de 2022 fue testigo de un desplome a baja altura en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán durante una operación de despegue de la Marina. La nave perdió estabilidad en plena maniobra e impactó dentro del área operativa del aeropuerto. El saldo fue de cinco elementos militares lesionados, sin víctimas mortales.

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Además, en 2024 se registró otro incidente pero en Culiacán. Un helicóptero, también modelo MI-17, rozó un cable no balizado durante un sobrevuelo en la zona sur del municipio. Fue realizado un aterrizaje precautorio. No hubo heridos.

Los tres casos involucran aeronaves en operaciones de despegue o sobrevuelo en Sinaloa.

Fallas mecánicas, errores humanos y clima: las principales causas de accidentes en helicópteros

Los accidentes en helicópteros rara vez obedecen a una sola causa. Según un análisis del US Helicopter Safety Team presentado en la conferencia VERTICON 2025, la pérdida de control en vuelo, el impacto contra objetos en operaciones de baja altitud y el vuelo no intencional en condiciones de instrumentos concentraron 47% de todos los accidentes fatales entre 2019 y 2024.

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El error humano es el factor más frecuente. De acuerdo con la organización de capacitación en aviación Pilot Institute, entre 60% y 80% de los accidentes en helicópteros tienen un componente humano significativo: fatiga del piloto, toma de decisiones bajo presión y desorientación espacial en condiciones de baja visibilidad.

Caída de helicóptero en Zitácuaro. (imagen ilustrativa) Foto: (Captura de pantalla)

Las fallas mecánicas representan el segundo factor. Los componentes más vulnerables son el rotor principal, la caja de transmisión y el rotor de cola.

A diferencia de los aviones comerciales, la mayoría de los helicópteros no cuenta con sistemas de respaldo, por lo que la falla de una pieza puede derivar en una pérdida de control inmediata.

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Las condiciones climáticas adversas agravan cualquier falla preexistente. La niebla, la lluvia intensa y la formación de hielo en las aspas reducen la sustentación. El viento fuerte puede bloquear la capacidad del rotor de cola para contrarrestar el torque del rotor principal, lo que provoca una rotación descontrolada de la aeronave.

Las fallas eléctricas y los errores de mantenimiento completan el cuadro. Un componente mal ensamblado tras una revisión o una inspección omitida pueden derivar en una fractura en vuelo, de acuerdo con un análisis de la plataforma especializada Resq.

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