México

SCJN valida penas máximas por feminicidio en Oaxaca, de 40 hasta más de 60 años

El Pleno concluye que el rango de condena, la multa y su aumento en ciertos supuestos se ajustan a la Constitución

Guardar
Google icon
El veredicto rechaza la ampliación de ese ministerio a delitos no estrictamente relacionados con esas agresiones
La SCJN señaló que el feminicidio es un fenómeno de violencia de género y no un delito común. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 10 de junio las penas de prisión por feminicidio en Oaxaca, al respaldar que la sanción de 40 a 60 años de cárcel prevista en la entidad es constitucional, según informó el Máximo Tribunal en una publicación en X.

De acuerdo con la SCJN, el Pleno determinó que ese rango de condena, la multa y su posible incremento en ciertos casos de feminicidio son acordes con los principios de proporcionalidad de las penas y reinserción social.

PUBLICIDAD

La Corte sostuvo que los castigos permiten su individualización y no impiden acceder a beneficios del sistema penitenciario conforme a la ley, por lo que no constituyen una pena inconstitucional. El asunto corresponde al Amparo Directo en Revisión 7013/2025.

En su explicación, la Suprema Corte señaló que el feminicidio no es un delito común, sino un fenómeno de violencia de género que afecta de forma grave la vida, la dignidad y la igualdad de las mujeres, lo que justifica una respuesta penal más severa.

PUBLICIDAD

La mayor parte de los focos municipales de feminicidio se ubica en el norte del país, según un informe

Hay 20 municipios que lideran las cifras de casos de feminicidio en México durante enero del 2026. | Jesús Áviles
El informe ubica focos territoriales de feminicidio en el norte del país, con demarcaciones señaladas en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. | Jesús Áviles

20 municipios concentran 38.3% de los feminicidios registrados en México entre enero y abril de 2026, y la mayoría de esas demarcaciones se ubica en el norte del país, según el informe sobre violencia contra las mujeres con corte al 30 de abril de 2026. El reporte perfila focos territoriales en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas a partir de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público.

Fuera de ese bloque, el resto de los municipios del país acumuló 124 delitos, equivalentes a 61.7% del total nacional. El documento señaló que los registros corresponden a presuntos hechos delictivos enviados cada mes por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades.

A nivel estatal, Sinaloa ocupa el primer lugar tanto en proporción de víctimas de feminicidio como en tasa por cada 100 mil mujeres entre enero y abril de 2026. La entidad concentra 13% del total nacional, con 27 casos y una tasa de 1.67.

Morelos aparece en segundo lugar por tasa, con 1.03 y 11 casos. Después están Sonora con 0.64 y 10 casos, Chihuahua con 0.54 y 11 casos, y Tamaulipas con 0.52 y 10 casos.

En el desglose por municipio, Culiacán ocupa el primer lugar con 20 delitos de feminicidio entre enero y abril de 2026, equivalentes a 10% del total nacional. Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en CDMX, con cinco casos cada uno y una participación de 2.5%.

SCJN ordena que los jueces revisen cada expediente antes de definir herederos en sucesiones intestamentarias

Un juez en toga preside una sala de tribunal de madera en México. Abogados y partes civiles están presentes. Una bandera mexicana y un sello judicial se ven.
La SCJN determinó que en una sucesión intestamentaria el juzgador debe revisar cada expediente antes de decidir si hermanas o hermanos pueden heredar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN resolvió el pasado 9 de junio que en una sucesión intestamentaria las personas juzgadoras deben revisar cada expediente antes de decidir si hermanas o hermanos pueden heredar, porque la prelación prevista en la ley sigue vigente, pero no basta por sí sola cuando hay pruebas que permitan un reparto distinto, de acuerdo con un comunicado de la Corte.

El criterio surgió del Amparo en Revisión 349/2024, según la Suprema Corte, a partir de un juicio tramitado en Puebla en el que la persona autora de la herencia murió sin descendientes, sin haberse casado y sin haber vivido en concubinato. En ese proceso, el familiar con el grado más próximo fue su padre, quien quedó declarado heredero único y universal, de acuerdo con la SCJN.

La controversia comenzó porque la hermana de la persona fallecida impugnó la determinación que dejó al padre como único heredero. Según la Suprema Corte, ella sostuvo que también tenía derecho a heredar porque ambos permanecieron solteros, vivieron bajo un régimen de copropiedad respecto de un inmueble y ella fue su cuidadora.

Temas Relacionados

SCJNFeminicidiosOaxacaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México y Brasil abordan una agenda energética que incluye a Pemex y Petrobras, según Lula

El mandatario brasileño publica en X que el contacto con Sheinbaum sirve para revisar avances en compromisos de cooperación y en el diálogo político

Infobae

Cómo consumir té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

El té de cúrcuma o jengibre en ayunas gana popularidad como apoyo para bajar los triglicéridos y mejorar el perfil metabólico

Cómo consumir té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Reanudan servicio de la Línea 2, a excepción de tres estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Reanudan servicio de la Línea 2, a excepción de tres estaciones

Marchas y operativo SSC complican acceso al Estadio Ciudad de México: rutas afectadas y horarios clave del Mundial 2026

Ocho movilizaciones sociales y el dispositivo de seguridad se suman a los cierres viales este jueves. Consulta las calles, rutas y horarios más afectados en el sur de la capital durante la jornada inaugural del Mundial

Marchas y operativo SSC complican acceso al Estadio Ciudad de México: rutas afectadas y horarios clave del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

La mandataria se suma al festejo de la Copa Mundial que da inicio mañana con el partido de México vs Sudáfrica

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

Detienen a “El Ñoño” en Baja California, objetivo criminal ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Defensa envía unidades de Fuerzas Especiales a Durango para combatir a grupos delictivos

“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Los mejores memes del Mundial 2026 en vísperas de la inauguración en la CDMX

Lonche de Huevito reaparece tras rumores de su muerte: qué pasó con el ex integrante de La Mansion VIP

Extraña publicación de Kenia Os alerta a fans y teorizan reconciliación con Peso Pluma

Renee arrancará Festival Futbolero con concierto gratis en La Bombilla previo al partido inaugural

DEPORTES

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

República Checa ya arribó a Guadalajara para su partido contra Corea

Jorge Campos no reconoce a Ronaldinho luego de que el astro brasileño le pidiera un autógrafo

Javier Aguirre asegura que México puede “hacer un día histórico” en su debut ante Sudáfrica

A qué hora cantará Shakira ‘Dai Dai’ para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México