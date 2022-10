Que siempre no: Layda Sansores no presentará ningún material contra Ricardo Monreal

La gobernadora no presentará audios contra el morenista (Foto: Twitter/@LaydaSansores/@RicardoMonrealA)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dio paso atrás y anunció que no presentará audios ni ningún otro material contra el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, en el Martes del Jaguar.

Luego de lanzar un enigmático mensaje en su cuenta de Twitter, en donde pidió al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que estuviera atento a su emisión de Facebook, a las 12:34 horas (tiempo del centro de México) la mandataria adelantó que “para no generar malas interpretaciones” no tocará ningún tema que concierna al senador.

Asimismo, indicó que su primer tuit fue eliminado de la plataforma. En aquel mensaje solo indicó la hora y el día en la que inicia su polémica emisión, misma que se volvió popular por presentar audios contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”, redactó este domingo 23 de octubre.

Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal.



Por lo que también bajaremos el anuncio anterior.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 23, 2022

Información en desarrollo...

