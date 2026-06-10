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Hristo Stoichkov y la vez que quería llevar a Edson Álvarez al Barcelona: “Siempre me ha gustado”

El campeón europeo enfatizó cómo la mezcla de experiencia y garra le llamó la atención del mexicano

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El 'Machín' estará liderando a la Selección Mexicana. (Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)
El 'Machín' estará liderando a la Selección Mexicana. (Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports/File Photo)

El exfutbolista búlgaro Hristo Stoichkov expresó su deseo de ver a Edson Álvarez en el Barcelona, destacando el liderazgo y la capacidad del mediocampista mexicano, quien actualmente es figura en la Selección Nacional.

El campeón de la Bota de Oro y Balón de Oro de 1994 subrayó la relevancia del jugador rumbo al debut de México en el Mundial, cuyo partido inaugural se disputará este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica.

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Hristo Stoichkov elogió a Edson Álvarez por su desempeño y fortaleza, al recordar que en su momento buscó incorporarlo al conjunto catalán. Mencionó que siempre le llamó la atención por su personalidad y liderazgo en la cancha, considerándolo un referente tanto dentro del campo como en el vestidor, especialmente ante el reto mundialista que enfrentará el Tricolor.

El mediocampista mexicano se caracteriza por su marcaje fuerte y su visión en el campo. (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)
El mediocampista mexicano se caracteriza por su marcaje fuerte y su visión en el campo. (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

¿Otro mexicano blaugrana?

El exdelantero rememoró que “Álvarez siempre me ha gustado; quería llevarlo al Barcelona en su momento y hablábamos sobre jugar en España”. Hizo énfasis en que el futbolista mexicano sobresale por las cualidades necesarias para influir positivamente en los resultados del equipo. Asimismo, Stoichkov señaló que la presencia de Edson puede transmitir confianza y estabilidad a sus compañeros desde el arranque del torneo internacional.

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Stoichkov afirmó que la experiencia y el liderazgo de Edson Álvarez aportan un valor fundamental a la Selección Mexicana, que se prepara para enfrentar el Mundial 2026. Opinó que la combinación de juventud, técnica y entrega en el plantel será determinante para competir con solidez ante grandes rivales en el escenario global.

Las declaraciones del exfutbolista búlgaro remarcan la importancia de contar con jugadores sólidos y experimentados en el conjunto nacional. Stoichkov resaltó que el liderazgo y disciplina de Edson Álvarez pueden marcar la diferencia desde el primer juego, aspecto que será sensible para el rendimiento colectivo en el torneo.

Hristo Stoichkov reconoció la calidad y personalidad de Edson Álvarez, asegurando que intentó llevarlo al Barcelona por su liderazgo y rendimiento sobresaliente. Considera que la experiencia y el carácter del mediocampista serán piezas clave para el debut y fortalecimiento del Tricolor en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio ante Sudáfrica.

El mexicano lleva varios años en ligas europeas. (REUTERS/Arafat Barbakh)
El mexicano lleva varios años en ligas europeas. (REUTERS/Arafat Barbakh)

A favor de México en el Mundial

Stoichkov, quien obtuviera la Bota de Oro y el Balón de Oro europeo en 1994, sigue atento al desarrollo de la Selección Mexicana y sus figuras clave. Insiste en que disponer de líderes con temple dentro del campo refuerza la capacidad de cualquier selección para afrontar los desafíos que presenta un Mundial.

En opinión de Stoichkov, la mezcla entre juventud y experiencia en el conjunto mexicano permitirá competir al más alto nivel en el certamen de 2026. Considera que elementos como Edson Álvarez podrán influir de manera decisiva en el rendimiento del plantel y la confianza de la afición.

La expectativa de Stoichkov es que, gracias al liderazgo y carácter de Álvarez, México fortalezca su preparación desde el inicio del torneo y consolide la mentalidad competitiva necesaria para aspirar a un papel destacado en el Mundial.

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