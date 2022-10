AMLO reconoció déficit de médicos y especialistas pero aclaró que ya están “resolviendo y contratando del extranjero”

(Foto: captura de pantalla)

Uno de los retos que más ha aquejado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el deterioro del sistema de salud pública, reflejado en los extensos periodos para obtener una cita, falta de medicamentos o atrasos en las consultas por carencia de médicos.

Entre las medidas implementadas para solventar este último “mal” ha sido la contratación de profesionales extranjeros para que puedan ejercer en territorio nacional. Aunque dicha estrategia fue (y continúa siendo) seriamente criticada por críticos y adversarios, el tabasqueño no ha demostrado interés en dar revés a la propuesta.

Y es que, según Andrés Manuel, la carencia de personal especialista y general es “una de las malas herencias” de administraciones pasadas, en las que “no se invirtió lo suficiente” en garantizar la educación de médicos especialistas. De ahí el déficit de éstos en el sector mexicano”, aseveró.

“¿Se acuerdan que se rechazaba a los que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión? (...) No es que no pasaran, es que no había presupuesto, no había cupo”, explicó este 23 de octubre en conferencia de prensa desde Tepoztlán, Morelos.

López Obrador se comprometió a continuar con el fortalecimiento del sistema de salud pública. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con la exposición de las supuestas “malas decisiones” de sus antecesores en materia de salud, López Obrador volvió a justificar la deficiencia de médicos especialistas y generales en México - o al menos para su plan de fortalecimiento enfocado principalmente a comunidades marginadas.

De ahí que insistió en seguir adelante con la convocatoria para contratar a médicos especialistas extranjeros - y ya no sólo de Cuba, como se había planteado en un inicio - anunciada en la mañanera de 18 de octubre pasado.

“Esto nos lleva ahora a que México no tiene los médicos que requiere. Tenemos un déficit de médicos generales y, sobre todo, de especialistas. Ya estamos atendiendo este problema: estamos contratando médicos especialistas del extranjero”.

