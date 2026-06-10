Javier Aguirre asegura que México puede “hacer un día histórico” en su debut ante Sudáfrica

El Vasco en su tercer mundial como DT espera tener la Copa del Mundo en sus manos.

Hoy en rueda de prensa el director técnico mexicano, Javier Aguirre, dio sus últimas declaraciones para lo que será el debut de la Selección Mexicana de Futbol contra su homóloga Sudáfrica en el partido que inaugura el Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

El duelo para la apertura del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio desde la cancha del estadio Ciudad de México, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). A continuación las mejores declaraciones de Javier Aguirre antes del debut de la Selección Nacional en esta Copa del Mundo:

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Emoción por dirigir a México en un Mundial donde es anfitrión

“No he tenido mejor emoción en 50 años en el futbol que un Mundial en casa y eso es algo inolvidable. Los que no habían nacido en 1986, sabrán mañana (jueves) lo que significa.”

¿Quiénes serán titulares vs Sudáfrica?

Entrenamiento de la Selección Mexicana rumbo a la inauguración vs Sudáfrica. (AP Foto/Fernando Llano)

“El grupo se ha asumido como una familia y el equipo se encuentra en buenas condiciones, físicas y mentales, cualquiera podría jugar. No he hablado con ellos del once titular, los 26 están ilusionados, saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos.”

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“Los 26 me dan una baraja de posibilidades para cubrir posiciones sin dificultades, no hay un puesto en el que haya dificultades. No desconfío de uno o de otro, cada uno tiene sus características y a mi juicio puede jugar cualquiera.”

Respeto a Sudáfrica

“Está el escenario para que hagamos un buen partido. No hay rival pequeño, los respetamos. Tenemos que superarlos; el equipo ha crecido, está todo puesto en la mesa para que hagamos un buen Mundial“.

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“A Sudáfrica lo tenemos muy bien estudiado, sabemos cómo juega y difícilmente nos van a sorprender con algo. Tácticamente, en teoría, lo tenemos muy analizado. Lo otro es cómo están mis jugadores, pero eso no me quita el sueño, estoy muy tranquilo con quien sea que inicie.”

Reconocimiento a Hugro Broos, DT de Sudáfrica

Entrenamiento de Sudáfrica previo a jugar vs México en la inauguración del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

“Su selección es combativa, no adopta un estilo africano puro ni tampoco el europeo, es una combinación bajo la dirección de Hugo Broos, que tiene un amplio conocimiento en tácticas. Les tenemos mucho respeto.”

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“Es un equipo durísimo, Sudáfrica lo ha hecho bien, me ganó en la Copa de África, ya nos enfrentamos hace unos años. Es un poquito para alegrar el momento, sin más, yo no le doy importancia.”

Sueña con un día histórico en la Ciudad de México

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos y sentíamos en ese partido (contra la Selección de Bélgica) no iba a ir mal. Creo que eso es lo que aprendí, transmitirles a los jugadores que puede ser un buen día para nosotros, que la gente estará con nosotros, que no dudemos de la manera de jugar y de nuestra fortaleza mental.

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“Lo saben los jugadores, mañana puede ser un día histórico para muchos de nosotros. Difícilmente vivirán otro Mundial en México, estos chicos”: finalizó el ‘Vasco’ Javier Aguirre recordando lo que significa jugar la Copa del Mundo en casa.

Resultados de México en inauguraciones de la Copa del Mundo

Raúl Jiménez celebra un gol con Julián Quiñones. REUTERS/Eloisa Sánchez

1930 (Uruguay): Francia 4-1 México 1950 (Brasil): Brasil 4-0 México 1958 (Suecia): Suecia 3-0 México 1970 (México): México 0-0 Unión Soviética 2010 (Sudáfrica): Sudáfrica 1-1 México