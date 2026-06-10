Gobierno de la CDMX reinstala la escultura del ajolote frente al Estadio Ciudad de México

La estatua del Gobierno capitalino retomó posición en el estadio de la Ciudad de México. (Vanessa Claudio: Facebook)

La escultura monumental del ajolote, de aproximadamente 3 metros de altura y vestida con la playera de la Selección Mexicana de Futbol por indicaciones del Gobierno de la CDMX, reapareció en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México como parte de las actividades previas al partido inaugural del Mundial 2026.

En semanas recientes, miles de personas acudieron a tomarse fotos con la escultura del ajolote, lo que generó problemas de tránsito y obligó a las autoridades a retirarla de forma temporal para evitar aglomeraciones y mejorar el flujo peatonal y vehicular.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, prometió que la escultura regresaría antes del inicio del Mundial 2026 y, efectivamente, la figura conocida como “Ajologol” regresó al estadio Ciudad de México pero ahora en otra localización.

¿Dónde estará la estatua del ajolote durante el Mundial 2026?

El “Ajologol” es uno de los símbolos más visibles de la campaña de imagen urbana de la Ciudad de México rumbo a la inauguración del Mundial 2026. La estatua será encontrada en las afueras del estadio deportivo, abajo del puente circuito azteca y esquina con la avenida Tlalpan.

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La escultura llamada "Ajologol" se reinstaló en las afueras del recinto deportivo en vísperas del Mundial 2026 (Luz Coello / Infobae México)

Inclusive, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México instalan flores decorativas para embellecer aún más la escultura del ajolote y al mismo tiempo compartir la belleza de las tradiciones mexicanas, en vista que vendrán a la Capital personas de otros países para disfrutar la euforia del Mundial 2026.

¿Por qué el Gobierno eligió al Ajolote como su principal emblema mundialista?

Figura del Ajolote ilumina las calles de la CDMX rumbo al Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El ajolote aparece en murales, puentes peatonales y hasta en vagones del metro para reforzar su papel como mascota no oficial del evento y símbolo de la ciudad de México. La campaña ha generado discusión sobre el contraste entre la promoción del ajolote como símbolo y la crisis ambiental que amenaza el hábitat natural de esta especie endémica del Valle de México.

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¿Por qué se retiró temporalmente al ajolote?

La discusión sobre la permanencia de la escultura tomó fuerza desde que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que el ajolote no forma parte de las mascotas ni de las marcas oficiales registradas para el Mundial 2026.

Carolina Pérez Luna, directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, explicó previamente que la FIFA registró 357 marcas vinculadas al campeonato mundial, incluidas las mascotas oficiales Zayu, Maple y Clutch, que representan a los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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La figura de "Ajologol" fue retirada del puente de Huipulco. (Halcón: X)

El conflicto se originó porque el gobierno de la CDMX posicionó al ajolote como parte de la restructuración urbana alrededor del estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá a miles de personas nacionales e internacionales por ser el primero en albergar una de las tres inauguraciones del Mundial 2026.

Gobierno desmintió la supuesta orden de la FIFA sobre retirar la estatua del ajolote

A través de un comunicado de prensa, el gobierno de la Capital desmintió de forma categórica que existiera una orden para retirar la figura del ajolote antes de comenzar el torneo mundialista.

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El Gobierno desmintió esa información u reinstaló la figura en el estadio Ciudad de México. (Infobae / Jovani Pérez)

“FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote”, indicó la administración capitalina derivado de la información controversial sobre quitar la estatua del “Ajologol” por órdenes de la FIFA.