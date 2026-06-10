México

Gobierno de la CDMX reinstala la escultura del ajolote frente al Estadio Ciudad de México

La figura del ajolote causó controversia dado que la FIFA habría ordenado retirar la estatua que se encuentra a las afueras del recinto deportivo

Guardar
Google icon
Estatua gigante de ajolote rosa con camiseta verde número 10, pateando un balón de fútbol enorme. Una mujer posa a su lado. Estadio CDMX al fondo
La estatua del Gobierno capitalino retomó posición en el estadio de la Ciudad de México. (Vanessa Claudio: Facebook)

La escultura monumental del ajolote, de aproximadamente 3 metros de altura y vestida con la playera de la Selección Mexicana de Futbol por indicaciones del Gobierno de la CDMX, reapareció en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México como parte de las actividades previas al partido inaugural del Mundial 2026.

En semanas recientes, miles de personas acudieron a tomarse fotos con la escultura del ajolote, lo que generó problemas de tránsito y obligó a las autoridades a retirarla de forma temporal para evitar aglomeraciones y mejorar el flujo peatonal y vehicular.

PUBLICIDAD

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, prometió que la escultura regresaría antes del inicio del Mundial 2026 y, efectivamente, la figura conocida como “Ajologol” regresó al estadio Ciudad de México pero ahora en otra localización.

¿Dónde estará la estatua del ajolote durante el Mundial 2026?

El “Ajologol” es uno de los símbolos más visibles de la campaña de imagen urbana de la Ciudad de México rumbo a la inauguración del Mundial 2026. La estatua será encontrada en las afueras del estadio deportivo, abajo del puente circuito azteca y esquina con la avenida Tlalpan.

PUBLICIDAD

La escultura llamada "Ajologol" se reinstaló en las afueras del recinto deportivo en vísperas del Mundial 2026 (Luz Coello / Infobae México)

Inclusive, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México instalan flores decorativas para embellecer aún más la escultura del ajolote y al mismo tiempo compartir la belleza de las tradiciones mexicanas, en vista que vendrán a la Capital personas de otros países para disfrutar la euforia del Mundial 2026.

¿Por qué el Gobierno eligió al Ajolote como su principal emblema mundialista?

Figura del Ajolote ilumina las calles de la CDMX rumbo al Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Figura del Ajolote ilumina las calles de la CDMX rumbo al Mundial 2026. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El ajolote aparece en murales, puentes peatonales y hasta en vagones del metro para reforzar su papel como mascota no oficial del evento y símbolo de la ciudad de México. La campaña ha generado discusión sobre el contraste entre la promoción del ajolote como símbolo y la crisis ambiental que amenaza el hábitat natural de esta especie endémica del Valle de México.

¿Por qué se retiró temporalmente al ajolote?

La discusión sobre la permanencia de la escultura tomó fuerza desde que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que el ajolote no forma parte de las mascotas ni de las marcas oficiales registradas para el Mundial 2026.

Carolina Pérez Luna, directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, explicó previamente que la FIFA registró 357 marcas vinculadas al campeonato mundial, incluidas las mascotas oficiales Zayu, Maple y Clutch, que representan a los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Vista exterior del Estadio Ciudad de México con su techo rojo distintivo y la estructura de un puente en primer plano. El cielo es azul claro
La figura de "Ajologol" fue retirada del puente de Huipulco. (Halcón: X)

El conflicto se originó porque el gobierno de la CDMX posicionó al ajolote como parte de la restructuración urbana alrededor del estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá a miles de personas nacionales e internacionales por ser el primero en albergar una de las tres inauguraciones del Mundial 2026.

Gobierno desmintió la supuesta orden de la FIFA sobre retirar la estatua del ajolote

A través de un comunicado de prensa, el gobierno de la Capital desmintió de forma categórica que existiera una orden para retirar la figura del ajolote antes de comenzar el torneo mundialista.

Mascota ajolote rosa con tocado prehispánico y camiseta de fútbol verde con el número 10, de pie junto a un balón, detrás de cinta amarilla de "PROHIBIDO EL PASO" frente a un estadio
El Gobierno desmintió esa información u reinstaló la figura en el estadio Ciudad de México. (Infobae / Jovani Pérez)

“FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote”, indicó la administración capitalina derivado de la información controversial sobre quitar la estatua del “Ajologol” por órdenes de la FIFA.

Temas Relacionados

CDMXMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México y Brasil abordan una agenda energética que incluye a Pemex y Petrobras, según Lula

El mandatario brasileño publica en X que el contacto con Sheinbaum sirve para revisar avances en compromisos de cooperación y en el diálogo político

Infobae

Cómo consumir té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

El té de cúrcuma o jengibre en ayunas gana popularidad como apoyo para bajar los triglicéridos y mejorar el perfil metabólico

Cómo consumir té de cúrcuma o jengibre en ayunas para ayudar a bajar los triglicéridos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Reanudan servicio de la Línea 2, a excepción de tres estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio? Reanudan servicio de la Línea 2, a excepción de tres estaciones

Marchas y operativo SSC complican acceso al Estadio Ciudad de México: rutas afectadas y horarios clave del Mundial 2026

Ocho movilizaciones sociales y el dispositivo de seguridad se suman a los cierres viales este jueves. Consulta las calles, rutas y horarios más afectados en el sur de la capital durante la jornada inaugural del Mundial

Marchas y operativo SSC complican acceso al Estadio Ciudad de México: rutas afectadas y horarios clave del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

La mandataria se suma al festejo de la Copa Mundial que da inicio mañana con el partido de México vs Sudáfrica

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

Detienen a “El Ñoño” en Baja California, objetivo criminal ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Defensa envía unidades de Fuerzas Especiales a Durango para combatir a grupos delictivos

“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Los mejores memes del Mundial 2026 en vísperas de la inauguración en la CDMX

Lonche de Huevito reaparece tras rumores de su muerte: qué pasó con el ex integrante de La Mansion VIP

Extraña publicación de Kenia Os alerta a fans y teorizan reconciliación con Peso Pluma

Renee arrancará Festival Futbolero con concierto gratis en La Bombilla previo al partido inaugural

DEPORTES

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

República Checa ya arribó a Guadalajara para su partido contra Corea

Jorge Campos no reconoce a Ronaldinho luego de que el astro brasileño le pidiera un autógrafo

Javier Aguirre asegura que México puede “hacer un día histórico” en su debut ante Sudáfrica

A qué hora cantará Shakira ‘Dai Dai’ para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México