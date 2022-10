Andrea Escalona recordó a Magda Rodríguez con un agradecimiento por poner al padre de su hijo en su camino

Además de "Hoy". Magda Rodríguez produjo otros programas como "Enamorándonos", "Laura sin censura". "Con sello de mujer" y "Guerreros 2020", por mencionar algunos. (Foto Instagram: @andy_escalona)

Cada 21 de octubre es un día muy especial para Andrea Escalona y todos sus familiares, pues era el cumpleaños de Magda Rodríguez. Lamentablemente, la productora de televisión falleció el primero de noviembre de 2020 y desde ese entonces tanto los conductores de Hoy -programa que producía en Televisa- como su hija y su hermana la recuerdan con mucho cariño y esta vez no fue la excepción, pues Andrea Escalona le dedicó un emotivo agradecimiento en redes sociales.

La conductora hizo un espacio entre sus múltiples publicaciones sobre su embarazo para escribir un conmovedor mensaje en honor a su mamá. A diferencia del año pasado su postura fue más optimista, pues agradeció cada una de las bendiciones que ha recibido, en especial por su noviazgo con Marco, quien es el padre del niño que espera.

Las hermanas y productoras Andrea y Magda Rodríguez. (Foto: Instagram de Andrea Rodríguez)

“Querida mamá, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños mamita! a dos años de esta foto, dos años que han pasado en un parpadeo y ha pasado de todo. Donde te he extrañado y dedicado todos mis días. Seguramente ya lo sabes te convertirás en abuela, juegas con tus nietos desde el cielo, los mandaras con bien“, comenzó.

Gracias por esa bendición que mandaste intercediendo por mí con Los Ángeles y papá Dios, gracias por poner en mi camino a un buen hombre para compartir este regalo de la vida, Gracias por tu hermana [Andrea Rodríguez] que ha sido mi segunda mamá desde que no estás, gracias por ese papá que escogiste para tráeme al mundo.

Andrea Escalona con Marco, el padre de su hijo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

La conductora dejó entrever que este tiempo sin su madre ha sido muy duro, sin embargo, su relación con Marco funcionó como impulso para salir adelante y más cuando se enteraron que se convertirán en padres por primera vez. De hecho, ella misma ha comentado en reiteradas ocasiones que que su hijo es un regalo que le habría gustado compartir con su madre, pero considera que fue la propia productora quien se lo mandó.

Dentro de su post también agradeció por elegir a Arturo Escalona como su padre y aseguró que está haciendo todo lo posible para continuar con su vida siempre llevándola en su corazón.

Magda rodríguez murió en su casa a causa de un infarto.

“Gracias porque a partir de tu pérdida aunque no estás físicamente, no me sueltas, te sigo sintiendo, te fuiste con misericordia, desde arriba sigues produciendo. Dos años donde hay tristeza, pérdida, aprendizaje. Es duro estar sin ti: tu sonrisa, alegría, poder de atracción, convencimiento, la mujer que creía más en mí … incluso que yo”, agregó.

La conductora finalizó su dedicatoria reconociendo que tanto ella, como su tía están esforzándose al máximo para sacar adelante el matutino de Televisa. Asimismo, está tratando de disfrutar al máximo la última etapa de su embarazo: “Hacemos lo que podemos con lo que tenemos[...] pero sé que los grandes amores, las almas gemelas se vuelven a encontrar. Feliz cumpleaños ma!!”.

(Foto Instagram: @andy_escalona)

Como era de esperarse, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se sumaron a las oraciones en memoria de quien fuera su productora y llenaron el post con palabras de cariño para ella y mensajes de aliento para Escalona. Entre los comentarios resaltó la presencia de otros famosos como Rossana Nájera, Luz Blanchet y Mónica Noguera.

Andrea Escalona y Tania Rincón dejarán “Hoy”

Hace unos días se llevó a cabo un baby shower en honor a Escalona y su bebé. Fue durante este evento donde Andrea Rodríguez confirmó que tanto su sobrina como la ex conductora de TV Azteca abandonarán el matutino de Televisa en las próximas semanas. Incluso, adelantó que serán Marisol Sosa y Mariana Echeverría quienes ocupen sus espacios.

SEGUIR LEYENDO: