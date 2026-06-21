Balacera en bar de la alcaldía Álvaro Obregón deja cuatro muertos

Una mujer fue detenida por elementos de la SSC en la Ciudad de México. (X: SSC)

Una discusión entre asistentes dentro de un bar de la alcaldía Álvaro Obregón terminó en una tragedia la noche de este sábado 20 de junio, cuando una balacera dejó un saldo de cuatro hombres muertos, un lesionado bajo custodia policial y una mujer detenida por presuntamente ocultar el arma utilizada en el ataque.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, en la colonia San Bartolo Ameyalco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir reportes de disparos al interior del negocio.

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De acuerdo con el informe oficial de la SSC, trabajadores del lugar relataron que varios jóvenes comenzaron a discutir mientras convivían en el establecimiento. La confrontación escaló rápidamente cuando uno de los involucrados sacó una pistola y abrió fuego contra otros asistentes.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a cuatro hombres sin vida con impactos de arma de fuego. Además, localizaron a un hombre herido en el muslo derecho, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difunde la imagen de una joven detenida en la Ciudad de México, quien habría ocultado un arma de fuego tras una balacera. (X: SSC)

Presunto tirador permanece bajo custodia

La SSC informó que el lesionado fue señalado por testigos como uno de los probables responsables de realizar detonaciones durante la riña, por lo que permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.

“Fue trasladado a un hospital para su atención médica definitiva, bajo custodia policial debido a que fue señalado como probable responsable de efectuar detonaciones”, detalló la dependencia capitalina.

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Cámaras de vigilancia permitieron una segunda detención

Como parte de las indagatorias, autoridades revisaron las grabaciones de videovigilancia del establecimiento. Gracias a ese análisis, una mujer de 22 años fue localizada y detenida en las inmediaciones del bar.

Según la SSC, la joven habría participado en el ocultamiento del arma de fuego utilizada por uno de los agresores tras la balacera.

La publicación del periodista Carlos Jiménez informa sobre un tiroteo en un bar de la alcaldía Álvaro Obregón, que resultó en cuatro víctimas mortales y la detención de dos personas. (X: Carlos Jiménez)

Durante su detención le aseguraron una pistola corta abastecida con cinco cartuchos útiles, además de un teléfono celular que quedó bajo resguardo de las autoridades.

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“La joven de 22 años de edad junto con el arma corta abastecida con cinco cartuchos útiles y un teléfono celular asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente”, informó la corporación.

La Fiscalía capitalina ya integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en este ataque armado que volvió a encender las alertas de violencia en la alcaldía Álvaro Obregón.

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Al margen del informe oficial de las autoridades, Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de violencia y seguridad, informó en X —anteriormente Twitter— que dos víctimas fueron reconocidas.

Alcaldía reportó una disminución del 70% en homicidio doloso

En febrero pasado, la administración del alcalde Javier López Casarín reportó una disminución de delitos graves en la demarcación, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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En el rubro de homicidio doloso, la demarcación pasó de 10 casos a 3, lo que representaba una disminución del 70% en la comparativa anual del periodo referido.