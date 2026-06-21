Esto es lo que necesita República Checa para avanzar a deciseisavos de final del Mundial 2026

Chequia se encuentra contra las cuerdas en el cierre de la fase de grupos, obligada a buscar un aztecazo para sobreponerse a Sudáfrica y Corea. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La Selección de República Checa enfrenta el último partido de la fase de grupos sin ningún tipo de margen de error.

Tras un arranque complicado, los checos llegan al duelo contra México con la necesidad de ganar sí o sí para mantener sus aspiraciones mundialistas. La tabla los obliga a sumar de a tres y a vigilar de cerca la diferencia de goles con otras selecciones.

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Tras el empate contra Sudáfrica, Chequia llega con posibilidades reducidas a la última fecha del Grupo A en el Mundial 2026. REUTERS/Claudia Greco

Aunque podrían clasificarse como segundos, el sistema del Mundial 2026 también abre la puerta a los mejores terceros, pero exige precisión y contundencia frente al arco rival. Así se juega Chequia su futuro en el torneo.

República Checa llega obligada a provocar un aztecazo

El primer paso para que República Checa siga en el Mundial 2026 es sumar los tres puntos ante el líder del grupo. No hay margen de error: sumar menos de cuatro puntos significa la eliminación.

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Si gana su partido, llega a 4 puntos y entra en la pelea por clasificar.

Si empata (2 puntos) o pierde (1 punto), queda fuera de toda posibilidad, como segundo o como mejor tercero.

Solamente la victoria mantiene vivas sus aspiraciones.

Chequia tiene la obligación de derrotar a México en el Estadio Azteca para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, un empate o la derrota dejarían a Chequia sin opciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿Cómo puede avanzar como segundo de grupo?

República Checa depende de sí misma y de lo que pase en el otro duelo del grupo.

Ganando a México, suma 4 puntos.

Si Sudáfrica y Corea del Sur empatan, Chequia sería segundo del grupo por puntos.

Si Sudáfrica gana, habría un doble empate (ambos con 4 puntos), por lo que el desempate se definiría por: Diferencia de goles Goles a favor Fair play (recuento de tarjetas)



Para avanzar como segundo de grupo, República Checa depende de ganar y de lo que ocurra en el Sudáfrica vs Corea del Sur. REUTERS/Claudia Greco

República Checa necesita ganar y esperar que la diferencia de goles la favorezca frente a los Bafana Bafana.

¿A quién podría enfrentar República Checa si avanza?

Dependiendo de su posición final, los posibles rivales de la Selección Checa podrían ser:

Como segundo de grupo : se enfrentaría al segundo lugar del Grupo B (actualmente Suiza).

Como mejor tercero: le tocaría un primer lugar de grupo, que apuntan a ocupar potencias como Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica o similares, dependiendo de los resultados finales.

De avanzar este 24 de junio, República Checa podría enfrentar a Suiza en dieciseisavos de final. REUTERS/Arnd Wiegmann

En este sentido, la última jornada será clave para el Grupo A y cualquier error podría marcar el destino (para bien y para mal) de las cuatro selecciones que lo ocupan.

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El próximo 24 de junio se definirá si República Checa logra la hazaña de conseguir la combinación matemática suficiente para avanzar a los dieciseisavos de final.