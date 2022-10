Andrea Escalona confesó cuándo podría abandonar “Hoy” por el nacimiento de su bebé

Andrea Escalona nació el 06 de agosto de 1986; actualmente tiene 36 años. (Captura Instagram: @andy_escalona)

Desde que Andrea Escalona anunció su embarazo no ha parado de compartir ni un solo detalle con su público. Fue así que entre sus recientes baby showers dio a conocer la fecha aproximada del nacimiento de su primogénito y confesó que podría abandonar el matutino antes de lo previsto, todo dependerá de las indicaciones que reciba de su médico. Asimismo, confirmó que durante su permiso por maternidad será reemplazada por una querida conductora.

Hace unos días la actriz y presentadora de televisión celebró otra fiesta en honor a su bebé organizada por su tía Andrea Rodríguez. La madre primeriza contó con la presencia de sus compañeros de Hoy así como de alguno que otro artista como Lambda García y Elizabeth Álvarez, pero antes de entrar al evento que se llevó a cabo en un importante edificio de la Ciudad de México concedió una entrevista para el periodista Edén Dorantes, donde se sinceró sobre sus próximos planes dentro y fuera Hoy.

Para sorpresa de muchos Andrea Escalona reveló que podría abandonar el matutino de Televisa antes de lo previsto, pues de acuerdo con información que ha recibido de su médico, su hijo podría nacer entre el 15 y 20 de diciembre, así que probablemente tenga que despedirse del programa que produjo su madre, Magda Rodríguez, a finales de noviembre.

Más o menos por el 20 de diciembre nace el bebé. Tengo que hablar a ver qué onda, tiempo y todo. Yo casi, casi me la quería aventar de que de ahí ya irme al hospital.

constantemente presume su baby bump en redes sociales y frente a las cámaras del programa Hoy. (Foto Instagram: @programahoy)

Su declaración fue respaldada por Andrea Rodríguez -actual productora del programa-, quien no solo confirmó su salida “temporal” por maternidad, también anunció que sufrirán una baja más, pues en los próximos días Tania Rincón abandonara el matutino por su compromiso con Televisa Deportes. Y es que la oriunda de La Piedad forma parte del elenco de conductores que cubrirán el Mundial de Qatar 2022.

Pero el programa no se quedará solo, pues la productora adelantó que ambas conductoras serán reemplazadas por dos queridas colegas: Marisol González -quien hace unos años condujo el matutino, pero decidió salir para dedicarse por completo a su familia- y Mariana Echeverría -quien se encuentra participando en Las Estrellas bailan en Hoy campeón de campeones-.

Marisol González vía Instagram (@marisolglzc)

“Por el momento seguimos los siete conductores. Tania y Escalona no estarán en diciembre porque Tania se va a Qatar y Escalona seguramente ya estará a punto de turrón, pero vendrán Mariana Echeverría y Marisol González que estarán este tiempo que no estén ellas [...] Yo creo que Hoy está bien ahorita, nos llevamos bien, nos queremos y estamos todos bien”, declaró Rodríguez para Eden Dorantes.

Andrea Escalona dio a conocer el verdadero rostro de Marco, su novio y padre de su bebé

Andrea Escalona presentó a su pareja durante la revelación de su embarazo Foto: Instagram/@andy_escalona/@programahoy

En los últimos años Andrea Escalona procuró mantener sus relaciones amorosas lejos de los reflectores, sin embargo, todo cambió cuando se enteró que estaba en cinta. Aunque trató de evitarlo lo más posible, no pudo más y por fin reveló el verdadero rostro de su pareja y padre de su primogénito.

Fue en el marco del mismo baby shower donde la actriz de 36 años subió, por primera vez, una fotografía junto a su novio. Cabe mencionar que anteriormente ya había mostrado a Marco, pero su cubrebocas evitó que se pudiera identificar con claridad. Así que en esta ocasión apareció sin nada en la cara y muy sonriente junto a la conductora.

Andrea Escalona con Marco, el padre de su hijo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

Durante la misma entrevista que Andrea Escalona cedió para Eden Dorantes comentó que no le gusta mostrar su intimidad porque: “Luego la gente anda opinando sin saber en redes sociale. Uno no los quiere poner como en el foco porque uno es la figura pública, pero a veces los novios o la familia que no está en este medio tiene que aguantar ciertas cosas porque así lo decidió”.

